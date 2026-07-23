El Instituto del Mar del Perú IMARPE, organismo adscrito al Ministerio de la Producción, a través de su sede desconcentrada de Pisco, atendió el reporte de varamiento de una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) registrado en el sector denominado “Siete Huecos”, distrito de Marcona, provincia de Nasca.

Estado de descomposición

La evaluación realizada por especialistas del IMARPE determinó que el ejemplar correspondía a una ballena juvenil de 9,22 metros de longitud total. El animal fue encontrado en posición de decúbito ventral y en avanzado estado de descomposición, presentando aproximadamente un 80 % de deterioro externo de la piel, incluida la región cefálica. Estas características indican que el ejemplar habría permanecido muerto a la deriva por un periodo superior a una semana. Debido al avanzado estado de descomposición y a la ausencia de lesiones externas evidentes o signos de traumatismo, no fue posible determinar la causa de muerte.

Las acciones de inspección y registro contaron con el apoyo de la Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Marcona, cuyo acompañamiento facilitó las labores de evaluación en la zona.

El monitoreo de eventos de varamiento constituye una importante fuente de información para comprender la biología, distribución, estado sanitario y amenazas que enfrentan los mamíferos marinos en el litoral peruano. Por ello, el IMARPE mantiene una vigilancia permanente de estos eventos, contribuyendo a la generación de conocimientos científicos para la conservación y el manejo sostenible de estas especies.

Finalmente, el IMARPE exhortó a la ciudadanía a evitar el contacto con animales marinos varados, vivos o muertos, debido a los riesgos sanitarios asociados a la posible presencia de agentes patógenos. Asimismo, recuerda que los reportes de varamientos de ballenas, delfines o marsopas pueden comunicarse a través del WhatsApp 975 345 546, adjuntando fotografías o videos y la ubicación exacta del evento.

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