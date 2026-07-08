Una ballena jorobada de aproximadamente 12 metros de largo varó muerta en una playa del distrito de San José, en la región Lambayeque.

Los primeros en advertir la presencia del cetáceo fueron pescadores de la zona, quienes notificaron a las autoridades para que se activaran los protocolos correspondientes para la atención de fauna marina varada.

Según informó Canal N, entre las posibles causas del fallecimiento figuran la elevada temperatura del mar, la escasez de alimento o la avanzada edad del ejemplar. Sin embargo, estas hipótesis aún no han sido confirmadas por especialistas.

Autoridades tomarán muestras para determinar las causas

La Municipalidad Distrital de San José informó que mantiene vigilancia permanente en el lugar del hallazgo y coordina acciones con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Las entidades realizarán la toma de muestras biológicas que serán analizadas para establecer científicamente la causa de la muerte del mamífero marino.

Asimismo, pescadores de la zona indicaron que esperan la participación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) en las labores técnicas relacionadas con el caso.

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Piden no acercarse al cetáceo

Como medida preventiva, la Municipalidad de San José exhortó a la población a no acercarse ni manipular el cuerpo de la ballena para evitar posibles riesgos sanitarios.

Además, recomendó no llevar mascotas a la playa mientras se desarrollan las labores de evaluación y disposición final del animal.

La comuna informó que el entierro del cetáceo se realizará en las próximas horas utilizando maquinaria pesada y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Continuará el monitoreo en la zona

Las autoridades indicaron que Serfor y Senasa mantendrán el monitoreo en las playas cercanas para descartar nuevos varamientos de fauna marina.

Las muestras recolectadas serán trasladadas a laboratorios especializados para realizar los análisis patológicos que permitan determinar con precisión las causas del deceso.