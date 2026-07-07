Una comisión del Vaticano continúa recorriendo la ciudad de Chiclayo como parte de los preparativos para la llegada del papa León XIV al Perú, prevista para la quincena de noviembre.

Según información de RPP, la delegación está integrada por el diplomático de la Santa Sede, monseñor José Nahum Jairo Salas Castañeda, y otras 22 personas, entre representantes de la Cancillería, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana, la Diócesis de Chiclayo y autoridades de la región Lambayeque.

De acuerdo con monseñor Edinson Farfán, la delegación trabaja en la coordinación de detalles finales, la elaboración de planes de contingencia y la recopilación de información que será remitida al pontífice previo a su visita al Perú.

Farfán también señaló que el objetivo del arribo de la delegación a Chiclayo es evaluar los espacios que podrían ser utilizados para las actividades del papa León XIV con los fieles. Durante su estadía, los miembros de la comisión se hospedaron en un hotel de la ciudad.

Por otro lado, consultado sobre los próximos lugares que visitará la delegación, monseñor Farfán evitó brindar detalles y señaló que las locaciones aún se encuentran en evaluación.

Dicho medio indicó que la delegación visitó el lunes la Iglesia Santa María Catedral, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Para este martes, en tanto, se tiene programado un recorrido por las Pampas de Reque, lugar propuesto para que el papa León XIV desarrolle una misa multitudinaria.