Un grupo de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) fue avistado recientemente en las aguas de la Reserva Nacional San Fernando, en un registro realizado por guardaparques del área natural protegida durante sus labores de monitoreo y vigilancia.

Majestuosidad en el mar

Las imágenes y observaciones fueron captadas por el equipo de guardaparques conformado por David Vilcahuamán y Ayde Quispe, quienes lograron registrar a los gigantes marinos desplazándose cerca de la costa y emergiendo a la superficie en distintos momentos de su recorrido.

El avistamiento constituye un importante indicador de la riqueza biológica que alberga el ecosistema marino-costero de San Fernando, considerada una de las áreas naturales protegidas más importantes del litoral peruano por su diversidad de especies y hábitats.

Las ballenas jorobadas realizan extensas migraciones cada año a lo largo del océano Pacífico. Durante estos desplazamientos recorren miles de kilómetros entre sus zonas de alimentación y reproducción, utilizando corredores marinos que les permiten movilizarse de manera segura.

Especialistas destacan que la presencia de estos cetáceos en aguas peruanas evidencia la relevancia de conservar espacios naturales protegidos como la Reserva Nacional San Fernando, ya que muchas especies migratorias dependen de estos ecosistemas para completar sus rutas migratorias y desarrollar parte de su ciclo de vida.

La ballena jorobada es una de las especies más emblemáticas del planeta debido a su gran tamaño, sus espectaculares saltos fuera del agua y los complejos cantos emitidos por los machos. Los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta 16 metros de longitud y superar las 30 toneladas de peso.

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