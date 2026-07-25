La República Democrática del Congo (RDC) actualizó el balance del brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo y confirmó que la enfermedad ha causado 1.309 fallecidos y 2.973 casos confirmados. Las cifras corresponden al más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), elaborado con información recopilada hasta el 23 de julio.

El informe también indica que la tasa de letalidad alcanza el 44 %. Además, 766 personas permanecen en aislamiento o reciben atención hospitalaria, mientras que 540 pacientes lograron recuperarse.

Brote continúa activo en cinco provincias

La epidemia se mantiene presente en cinco provincias del país. Ituri concentra el mayor número de casos, aunque la propagación también alcanza Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo.

El INSP advirtió que el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con los pacientes aún presenta limitaciones. En ese contexto, el organismo señaló que “los resultados del seguimiento de contactos siguen siendo insuficientes”, por lo que consideró necesario “un refuerzo” de las labores de vigilancia epidemiológica.

La epidemia corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %. Según la Organización Mundial de la Salud, no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para esta variante, por lo que mantiene un riesgo alto de expansión en África subsahariana y bajo a nivel mundial.

Este brote es el tercero más grave registrado y el decimoséptimo que enfrenta la República Democrática del Congo. El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede provocar fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.