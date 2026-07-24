El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes que Venezuela todavía no reúne las condiciones para celebrar elecciones, aunque aseguró que existen avances en ese camino. Sus declaraciones se producen mientras sectores oficialistas y opositores venezolanos anunciaron el inicio de conversaciones políticas con respaldo de Washington.

Durante una intervención ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump fue consultado sobre la posibilidad de que Venezuela realice nuevos comicios. El mandatario estadounidense indicó que el proceso electoral no ocurrirá de inmediato, pero afirmó que espera que pueda concretarse en el futuro.

“En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances”, manifestó Trump.

#AHORA | Donald Trump:



“En cuanto a elecciones en Venezuela, aún no están realmente preparados para eso. Pero ha habido un progreso enorme hasta el momento”. pic.twitter.com/hLojPEbnUc — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) July 24, 2026





Respalda gestión de Delcy Rodríguez

El presidente estadounidense también se pronunció sobre la administración de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Trump destacó su desempeño y señaló que la situación actual ha generado beneficios tanto para empresas estadounidenses como para ciudadanos venezolanos vinculados al sector petrolero.

Al ser consultado nuevamente sobre la posibilidad de elecciones, el mandatario insistió en que Venezuela deberá completar un proceso previo antes de acudir a las urnas.

“Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso”, sostuvo.

Trump afirmó además que conoce Venezuela desde hace varios años y recordó su relación con el país durante su etapa como propietario del concurso Miss Universo. Según indicó, el país tuvo una destacada participación en ese certamen internacional.

Las declaraciones de Trump se dieron luego de que el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaran que iniciarán conversaciones desde el 1 de agosto. El objetivo de estos encuentros será promover avances hacia una apertura democrática en el país.

La líder opositora María Corina Machado no participará en esta mesa de diálogo, pese a haber expresado su intención de regresar a Venezuela para encabezar una eventual candidatura presidencial. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que Machado podría tener un papel dentro del proceso de transición.

Desde la llegada de la administración interina, Estados Unidos ha señalado que busca una transición democrática en Venezuela, aunque hasta el momento no ha establecido un cronograma para la realización de elecciones.