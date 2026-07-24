Unicef informó que requerirá 65,7 millones de dólares en los próximos meses para responder a la emergencia generada por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela.

De acuerdo con el Gobierno, el desastre ha dejado al menos 5 398 fallecidos, 16 740 heridos y 17 907 damnificados.

La organización señaló que prevé asistir a unas 470 000 personas, entre ellas 169 000 niños, mediante acciones en salud, nutrición, agua, saneamiento, higiene, educación y protección. Además, pidió mantener el apoyo para garantizar el acceso de la población infantil a servicios básicos y advirtió sobre los riesgos de afectación psicológica, violencia, negligencia, explotación y separación familiar.

El representante de Unicef en Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol, afirmó: “Un mes después de los terremotos, niños, niñas y familias aún enfrentan las consecuencias de esta devastadora catástrofe. Más allá del daño visible, el miedo, la incertidumbre y las alteraciones causadas por el desplazamiento pueden tener impactos duraderos en el bienestar de la niñez”.

Hasta el momento, Unicef ha distribuido más de 82 toneladas métricas de ayuda de emergencia y, en coordinación con el Gobierno, ha apoyado la atención primaria de salud, la entrega de medicamentos y los servicios de nutrición.

Por su parte, el Banco Mundial estimó en 19 600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante la próxima década.