El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará la próxima semana a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. El encuentro estará marcado por la escalada de tensiones con Irán, la situación en Líbano y las diferencias recientes entre ambos líderes.

Según información de Agencia EFE, la oficina del mandatario israelí informó que la visita se realizará por invitación de Trump y que Netanyahu llegará a la capital estadounidense el lunes. Durante su estadía también participará el martes en el funeral del senador Lindsey Graham, considerado un aliado de Israel.

Reunión en medio de crisis regional

El encuentro será el primero entre ambos líderes desde febrero y desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. La reunión ocurrirá mientras Israel mantiene una alerta ante la posibilidad de una ampliación del conflicto hacia su territorio.

En los últimos meses, la relación entre Netanyahu y Trump pasó por distintos momentos, desde muestras de cercanía hasta cuestionamientos públicos. Una de las principales diferencias estuvo relacionada con las operaciones israelíes en Líbano y los esfuerzos de Washington para alcanzar acuerdos con Teherán.

Según informó Axios y luego confirmó Trump, durante una llamada telefónica el mandatario estadounidense cuestionó a Netanyahu por la ofensiva israelí en territorio libanés. En esa conversación, Trump habría expresado su molestia por las consecuencias internacionales de esas acciones.

Diferencias por la situación en Líbano

Netanyahu ha recibido presión de sectores de su gobierno para mantener las operaciones contra Líbano e Irán sin depender del respaldo estadounidense. Sin embargo, el primer ministro israelí aseguró posteriormente que mantiene una relación cercana con Trump y que ambos comparten objetivos comunes.

La situación en Líbano será uno de los temas que podría abordarse durante la reunión en Washington. El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió recientemente a Estados Unidos apoyo para lograr la retirada de las fuerzas israelíes y avanzar en la recuperación de la soberanía de su país.

Israel y Líbano firmaron el 26 de junio en Washington un acuerdo marco con mediación estadounidense para establecer una hoja de ruta orientada a una mayor seguridad en la zona. El pacto contempla que las Fuerzas Armadas libanesas asuman progresivamente responsabilidades de seguridad tras el repliegue israelí.

En los últimos días, Trump volvió a expresar su respaldo a Netanyahu ante la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. El presidente estadounidense afirmó que el primer ministro israelí no será detenido en territorio estadounidense si viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Las declaraciones de Trump se produjeron luego de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, señalara que evaluaría la posibilidad de detener a Netanyahu si ingresaba a la ciudad. Posteriormente, reconoció que la Policía local no cuenta con facultades para ejecutar una operación de ese tipo.