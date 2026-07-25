Irán afirmó este sábado que continuará atacando Estados Unidos “hasta la rendición total del enemigo”. El pronunciamiento se produjo mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara que continúan los contactos con Teherán pese al intercambio de ataques registrado en las últimas semanas.

El mensaje fue difundido por Mohamad Baqer Zolqadr, actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, quien asumió el cargo tras la muerte de Alí Lariyani en bombardeos israelí-estadounidenses. Sus declaraciones fueron publicadas por la agencia Tasnim, medio vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní.

“Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”, aseguró el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, en un mensaje difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iran.

Escalada del conflicto

La nueva etapa del enfrentamiento comenzó tras el fin del alto el fuego anunciado por Donald Trump luego de ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Desde entonces, Teherán lanzó misiles y drones contra objetivos estadounidenses en países como Baréin, Kuwait y Jordania, mientras Washington reportó cuatro soldados fallecidos y 18 bajas militares desde el inicio del conflicto.

Irán, por su parte, informó que la escalada registrada en julio dejó alrededor de 55 muertos en su territorio. Las autoridades de ambos países mantienen sus operaciones mientras continúan las tensiones.

Pese al incremento de la tensión, Donald Trump aseguró el viernes que las conversaciones con Irán siguen en marcha. Sin embargo, indicó que no considera que Teherán esté preparado para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

Un día antes, el mandatario estadounidense declaró al portal Axios que evalúa la posibilidad de ordenar un “ataque masivo” contra la República Islámica. Sus declaraciones se producen mientras ambos países mantienen abiertas las vías diplomáticas y, al mismo tiempo, continúan las acciones militares.