Este sábado, las organizaciones políticas que conforman el nuevo Congreso deberán presentar hasta el mediodía sus listas de candidatos a la mesa directiva del Senado. La Oficialía Mayor del Congreso informó que las inscripciones forman parte del proceso previo a la elección de las nuevas autoridades de esta cámara, programada para el domingo 26 de julio de 2026.

El registro de postulaciones comenzó el viernes 24 de julio y continuará durante la mañana de este sábado. Para esta última jornada, se estableció un horario de atención de 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Hoy, los senadores y diputados deberán presentar ante la Oficialía Mayor del Congreso las listas de candidatos a la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.



Horario de presentación de listas:



☑️Senado de la República: de 9:00 a. m. a 12:00 m.… pic.twitter.com/WixBCU1jYi — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 25, 2026





¿Cuándo se definirá la nueva mesa directiva del Senado?

La fecha de la elección fue comunicada por Miguel Ángel Torres Morales, presidente de la mesa directiva de la Junta Preparatoria del Senado. Con la votación se definirá quién ocupará la presidencia de esta cámara junto con los demás integrantes de la directiva.

Como se recuerda, el Senado estará conformado por 60 representantes durante el próximo periodo parlamentario. La distribución de escaños está integrada por:

22 senadores de Fuerza Popular

14 senadores de Juntos por el Perú

8 senadores de Renovación Popular

7 senadores del Partido del Buen Gobierno

5 senadores del Partido Cívico Obras

4 senadores de Ahora Nación

Tras la elección de la mesa directiva, el Senado continuará con la definición de sus autoridades y funcionamiento para el periodo 2026-2031. La elección se realizará mañana, con la participación de los senadores que integran la cámara.

Cabe señalar que hoy también vence el plazo para presentar las listas de candidatos para la mesa directiva de la Cámara de Diputados. De acuerdo con lo anunciado por la presidenta de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón los partidos tienen hasta las 5:00 p.m para entregar los datos a la Oficialía Mayor.