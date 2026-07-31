El número de personas fallecidas tras intentar ingresar a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos se elevó a 34, según informaron fuentes policiales citadas por la agencia EFE. Los cuerpos fueron encontrados en las últimas horas en la costa de este enclave español ubicado en el continente africano.

Las labores de búsqueda continúan a cargo de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia. Las autoridades no descartan que la cifra de víctimas pueda incrementarse debido a la cantidad de personas que intentaron cruzar el mar desde territorio marroquí.

Al menos 34 fallecidos se cobra esa incursión multitudinaria en Ceuta. Se calcula en más de 50 mil migrantes los que han cruzado de forma irregular la frontera, aunque según el Ministerio del Interior, la mitad ya habría regresado a Marruecos pic.twitter.com/UmyrtMtcQm — RTVC (@RTVCes) July 31, 2026





Operativo de búsqueda continúa en la zona

El hecho ocurrió luego de que miles de personas salieran desde las costas marroquíes de Castillejos con el objetivo de llegar a Ceuta a nado. La situación generó una movilización de los equipos de rescate ante la presencia de posibles desaparecidos.

La crisis migratoria comenzó a inicios de esta semana con la llegada de jóvenes desde Marruecos hacia la ciudad española. El episodio se agravó el jueves con un intento masivo de ingreso irregular mediante un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos.

Con las 34 muertes confirmadas en este caso, la cifra de migrantes fallecidos durante intentos de ingreso a Ceuta en lo que va del año llegó a 64. Solo durante julio se contabilizaron 45 personas que perdieron la vida al intentar acceder a la ciudad por vía marítima.

El número registrado durante 2026 supera las 46 víctimas reportadas en todo el 2025. Ese año había sido considerado como el periodo con mayor cantidad de fallecimientos en este tipo de intentos de cruce.

El episodio es considerado una de las crisis migratorias más graves entre España y Marruecos desde el 2021. La situación generó pronunciamientos en distintos países europeos sobre las medidas adoptadas frente al aumento de llegadas irregulares.

Ceuta es una ciudad española situada en el norte de África y comparte frontera terrestre con Marruecos. Su ubicación la convierte en uno de los principales puntos de ingreso para personas que buscan llegar a territorio europeo.