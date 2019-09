Chiquitas 12 setiembre 2019

Síguenos en Facebook

¡Aló, Martín!

Según el legislador oficialista Clemente Flores, el presidente Martín Vizcarra, en la reunión con las bancadas (“aliadas”) el último lunes, reveló que congresistas de Acción Popular lo llamaron para participar en la cita palaciega. ¿De quiénes se trataba?

Gran ausente

Consultados sobre el tema, tanto Edmundo del Águila como Víctor Andrés García Belaunde aseguran desconocer quién en su bancada ha podido llamar a Vizcarra para mostrar su disposición a asistir a la cita o a apoyar el adelanto de elecciones. Vía WhatsApp, Lescano nos respondió brevemente: “Me invitaron y no fui”. Saquen sus conclusiones.

Allá sí, ¿acá no?

Gino Costa salió ayer a aplaudir el hecho de que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, haya disuelto el Congreso y luego convocara a elecciones. No se explica por qué mientras eso sucede allá, en el Perú se “escandalizan” por el adelanto de elecciones, como se hizo en el 2000.

Sin medias tintas

Hay quienes recién se enteran de que en Canadá siempre se disuelve la Cámara de los Comunes. Para Sheput, hay congresistas que demuestran gran ignorancia, pues no saben que España, Inglaterra y Canadá son regímenes parlamentarios, donde disolver el Parlamento y convocar a elecciones es algo natural.

Gritos en el pleno

Durante el pleno de ayer, uno de los miembros de la comitiva que acompañó a la Federación de Mineros que ingresó al Congreso se dirigió en medio de gritos a la representación nacional desde las galerías. Llegaron por invitación del FA, pero luego se sumaron los de Nuevo Perú.

Desconocido

El personaje, identificado como Jorge Juárez, reclamaba que los derechos fundamentales de los trabajadores formales del sector no se respetaban. Fue en ese momento que el legislador Edgar Ochoa se encontraba en el primer piso tratando de subir para calmar los ánimos, pero los de seguridad no lo dejaron entrar. Es que no lo conocían.

¡Identificación!

“Usted no puede pasar. Su identificación, por favor”, pidió en tono imperativo el efectivo, a lo que el legislador de NP levantó la voz. “¡Yo soy congresista!”, dijo abriéndose camino con sus manos. Más tranquilo, Ochoa acompañó a los mineros a la salida de las galerías.

Por la ventana

Más tarde, los mineros fueron recibidos por Pedro Olaechea en el ambiente que está al costado de la Presidencia. Allí, el titular del Congreso les prometió interceder para que la Comisión de Trabajo los ayude, pero lanzó una singular frase medio en broma: “Ustedes tienen más posibilidades de hablar con el presidente de la República, en cambio yo tengo que entrar por la ventana” para dialogar. ¡Plop!