Chiquitas 15 mayo 2019

Habla fuerte

Con la pierna en alto salió ayer Salaverry para advertir una probable confabulación que se estaría tejiendo en la Comisión de Ética, que evalúa varias denuncias en su contra y que a juicio del trujillano ameritan ser vistas con mayor imparcialidad.

Mirando a julio

“¿Quién cree que puede estar interesado en aplicar una sanción de 90 o 120 días cuando llegue julio?”, en vísperas de las elecciones para la nueva Mesa Directiva (MD), se preguntó el titular del Congreso, quien es voceado para repetir el plato en dicho cargo legislativo.

Lanza reto

Un suspicaz Salaverry retó a la titular del grupo, Janet Sánchez, a descartar, de manera pública, que vaya a integrar cualquier lista a la MD conformada por el fujimorismo, dejando entrever un escondido pacto en el Congreso para sacarlo de la carrera electoral.

¡Mida sus palabras!

Sobre el particular, Sánchez le pidió a su colega que “mida sus palabras” porque “no son amigos” ni han compartido bancada para que conozca sus planes u objetivos. La legisladora oficialista descartó de manera tajante cualquier interés en postular a la MD congresal.

Imparcial

La ppkausa fue enfática en señalar que si a su colega no le gusta que lo investiguen, “ese no es un problema mío”, y que ella garantiza que la indagación se hará, como en otros casos, de manera objetiva e imparcial. “Que cuide su conducta, que no me achaque a mí las acciones que él comete o haya podido cometer”, expresó.

Pugna apepista

Una silenciosa pugna se estaría dando en APP, que cree contar con cuadros para presidir una lista a la MD. Un sector promueve a Luis Iberico, pero los fujis ni las izquierdas lo ven con buenos ojos, pero la idea de apoyar a César Villanueva ha surgido de pronto y parece no disgustar a ciertas bancadas.

Queja amplia

En el Frente Amplio del excurita Arana han puesto el grito en el cielo porque en las dos comisiones que tienen a su cargo, Trabajo y Pueblos Andinos, las sesiones se frustran por reiteradas ausencias, sobre todo las de los legisladores fujimoristas.

Récord “naranja”

Para muestra, un botón. De las 20 sesiones programadas desde agosto pasado, nueve fueron suspendidas por falta de quórum, y entre las faltoncitas destacan las fujis Melgarejo, Cuadros y Arimborgo, las dos primeras con 18 y 15 faltas, y la tercera con 14 licencias.

Bajo la mirada de Vizcarra

La artillería pesada del fujimorismo le cayó a Patricia Donayre luego de que esta pidiera con cierto tono de sumisión que se avanzara en el debate de la reforma constitucional “porque el Presidente nos está mirando”. Su colega Alcorta le pidió que se tomara un tranquilizante, mientras que Aramayo le exigió respeto por la autonomía parlamentaria.