Chiquitas 21 marzo 2018

El caso de la compra de votos por la vacancia precipitó el adelanto de la Junta de Portavoces del Congreso para esta mañana. En tienda “naranja” se habla ya hasta de un posible desafuero de los ministros-congresistas citados en el kenjivideo: Meche Aráoz y Carlos Bruce. Tampoco se salva Bruno Giuffra.

De héroes a villanos

Es increíble ver cómo, de la noche a la mañana, los autodenominados “Avengers”, tras el revelador kenjivideo, pasan a estar a la altura de los más grandes villanos, al menos de la cinematografía política chollywoodense. Es hora de que el menor de los Fujimori saque el avatar de su Twitter.

¡Sí va!

Luego de que Alberto Borea apareciera en el kenjivideo, fujimoristas como Pepe Chlimper se preguntan si el Congreso aceptará recibirlo cuando se presente como defensor legal de PPK de cara a la vacancia. Sin embargo, el abogado aclaró que solo habló de temas jurídicos y que sí estará presente para sacar cara por su patrocinado.

Una menos

Mientras en el APRA se anuncia un voto en bloque a favor de la vacancia, Luciana León, cuya posición contraria a la destitución de PPK es conocida, se encuentra de viaje y es probable que no llegue a la votación del jueves 22. ¡Suspenso!

La furia de Elías

Quien llegó ayer al local del JNE con su “portátil” para pitear por la resolución que anula la inscripción del CEN aprista fue Elías Rodríguez. Llamó “líderes de papel” a los dirigentes que lo antecedieron y hasta habló de los “hijos engreídos de una exministra” a quienes les dieron todo. Estaba desatado.

Recurso en vano

Una fuente del JNE asegura que será difícil revertir la decisión de dicho órgano con respecto al APRA, dado que no hay lugar a recurso extraordinario ni a revisión, pues esta no figura en el TUPA del JNE. Así las cosas, no le queda otra al partido -al igual que al PPC y AP- que convocar a otro congreso.

CV de María

Se supo que la trabajadora de la comisión “Lava Jato” María Mónica Vallejos, quien fue despedida por haber recibido pagos de la empresa de PPK, trabajó con Alberto Beingolea -cantado candidato a Lima- cuando el “Burbujón” presidió el grupo de Justicia en el Congreso en el 2011.

Ojo al Barómetro

La encuesta del Barómetro de las Américas del 2017 arroja un dato preocupante: el 38% de los encuestados en el Perú apoya un golpe presidencial, siendo este el porcentaje más alto de entre 22 países de esta parte del continente.

Corrupción

Otro indicador es que el 91% de los peruanos cree que al menos la mitad de los políticos están involucrados en la corrupción, y más del 80% afirma que sus autoridades locales están metidas en actividades ilícitas. El kenjivideo, sin duda, abona en ese sentido.