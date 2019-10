No te pierdas las Chiquitas de hoy, 29 de octubre del 2019

Síguenos en Facebook

Miguel en paz

Miguel Palomino Paz es el esposo de la ministra de Salud, Zulema Tomás, quien hasta tres meses antes de la disolución del Congreso por el jefe de su cónyuge trabajaba en este poder del Estado. ¿A qué se dedicaba? Pues tenía la suerte de laborar en el Área de Dirección General Parlamentaria. Daniel Salaverry es uno de sus mejores amigos.

Su paso por el Congreso

Después de su paso por la DGP, recaló en la Comisión de Producción del Congreso, desde que se replantearon las presidencias por la aparición de las nuevas bancadas. A Unidos Por la República le tocó dirigir dicha comisión, y Palomino Paz fue contratado allí como asesor principal.

Cae parado

Hoy, sin embargo, el esposo de la ministra ha dado un salto en el sector público, pues acaba de ser designado coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Si bien asesoría jurídica ha dicho que su contratación es legal, habría que cuidarse de las restricciones.

Coordinador

En realidad, según nos cuenta un especialista en la materia, en dicha entidad se activan y reactivan cargos que sirven de poco. Por ejemplo, un gerente puede llegar a tener abogados, asesores y hasta "coordinadores". Así están las cosas en la Sunarp.

Salud con SuSalud

Pero la cosa no queda ahí, pues nos enteramos de que en SuSalud acaban de nombrar a Rossana Medina Pacheco-Benavides en el cargo de confianza de titular de la Intendencia de Promoción de Derechos en Salud de la citada entidad. La designación no tendría nada de extraño si no fuera porque esa dama es la actual pareja del titular de la Sunarp, Manuel Montes Boza.

¡Mucho ojo!

Ojo que SuSalud es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y algún malpensado podría creer que aquí hubo algún intercambio de favores con la Sunarp. Ojo que el caso del ministro Jorge Meléndez está demasiado fresco.

Calienta "Sipán"

Debido a la investigación a la que viene siendo sometida por sus presuntos vínculos con "Los Intocables Ediles", el APRA evalúa reemplazar a Luciana León en la Comisión Permanente. Quien calienta en la banca es el miembro suplente en dicha instancia, "Sipán" Velásquez Quesquén.

JNE no corre riesgos

El pleno del JNE ha solicitado al Ministerio de RR.EE. que gestione una invitación a seis organismos internacionales para que participen como observadores en los comicios del 2020, entre los cuales destacan la OEA, la UE, Uniore, Capel, Aweb y el Instituto Carter. Solo faltó pedir que venga la Comisión de Venecia. ¡Plop!