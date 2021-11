A río revuelto...

A Vladimir Cerrón y a su alfil Guillermo Bermejo lo que más les incomoda es la captura del poder por parte de los caviares pese a que no ganaron las elecciones. No les falta razón. Marco Arana y Verónika Mendoza son un fiasco electoral pero colocan a su gente en todos lados.

La emplaza

Quizá por eso ayer Bermejo arremetió contra la premier Mirtha Vásquez y le dijo que si está incómoda, las puertas siempre van a estar abiertas. “Se lo he dicho al presidente y a la bancada, nosotros no podemos estar con nadie que nos chantajee con que ‘o haces lo que yo quiero, o me voy’. Eso es negativo para la democracia”, dijo amenazante.

Coche bomba

Vásquez no quiso a Barranzuela, ahora no quiere a Ayala y ha tenido discrepancias públicas con Juan Silva (MTC) y Eduardo Gonzáles Toro (Energía). Para Bermejo, el premier es un articulador de políticas públicas y no “un actor político que tiene que estar twitteando y discutiendo con todo el mundo todo el día”. Un poquito más y pide interpelarla.

Puestazo

Un ejemplo de lo anteriormente dicho (los caviares colocando a su gente) es que el excongresista de Frente Amplio, Lenin Checco, fue designado ayer jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Otro izquierdista radical que solo sabe vivir del Estado.

Acuña, el candoroso

El líder de APP, César Acuña, se defendió ayer de la reunión sostenida con la premier Mirtha Vásquez en el inicio de la semana. En principio, aclaró que la cita se dio a partir de un pedido de la ministra. Por eso, le dijo que vaya a su casa. Explicó que fue a agradecerle por el voto de confianza de su bancada. Sí, cuñau.

Estrategia

Según Acuña, en 40 años de trabajo nunca pidió un favor a un presidente de la República o un premier y nunca ha vivido del gobierno. Lo que no dice es que su estrategia es captar gente con poder en sus universidades, los que quedan a su merced. Se las sabe todas.

Landa fuera

La Asamblea General de la OEA eligió ayer a cuatro miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre estos, fue choteado César Landa, propuesto por el gobierno de Pedro Castillo. La Cancillería peruana luce cada vez más opaca con sus acciones y candidaturas.

Los elegidos son...

Los que ganaron con el voto secreto de los miembros de la OEA fueron Rodrigo Bittencourt Mudrovitsch (Brasil), Verónica Gómez (Argentina), Nancy Hernández López (Costa Rica) y Patricia Pérez Goldbergh (Chile).