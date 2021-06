En modo mutis

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, era muy solícito para las entrevistas hasta antes de las elecciones. Luego, le ha puesto una muralla a todos los medios de prensa y se ha mantenido escondido en todo el proceso de escrutinio.

Dé la cara

Si algo requiere esta elección es transparencia. Haría bien el señor Corvetto en sentarse ante los medios y responder cuestionamientos claros sobre la diferencia que muestran las actas manuales con las digitales que publica la ONPE. ¿Qué pasó allí?

Justo y necesario

Una de las preguntas que debería responder pronto Corvetto es si aceptará la auditoría que ha pedido Fuerza Popular sobre el conteo de votos. Una respuesta afirmativa sería vital en aras de la verdad. ¿O es que no cree en el refrán “el que no la debe, no la teme”?.

¡A cobrar!

A propósito, la ONPE ha puesto a disposición de los miembros de mesa que cumplieron dicho rol en la jornada electoral del 6 de junio una plataforma para que hagan la validación de sus datos y puedan recibir su compensación de 120 soles. El enlace es https://www.compensacioneconomicamm.eleccionesgenerales2021.pe/ .

Plazo

La plataforma solo estará disponible entre el 17 y el 23 de junio y permitirá la inscripción y/o validación de información de las personas cuyos datos estén consignados en las actas electorales de la segunda vuelta. La condición aplica para los miembros de mesa titulares, suplentes y voluntarios.

Amenaza

Julio Guzmán, uno de los primeros en tirarse a los brazos de Pedro Castillo, informó que está evaluando denunciar a los fiscales que lo investigan por el presunto delito de lavado de activos. Ya se olvidó que los enaltecía cuando Domingo Pérez y compañía investigaban a Keiko.

Memorex

Ante su mala memoria, aquí le recordamos a Guzmán lo que decía del Equipo Especial en diciembre de 2018. “El Equipo Especial debe seguir desempeñando su labor con independencia y profesionalismo. Las amenazas hacia su trabajo son inaceptables”, escribió en Twitter. Cómo has cambiado, pelona.

Qué roche

Tras lo dicho ayer por el investigado por terrorismo Guillermo Bermejo, queda claro que los invitados están siendo objeto de permanente evaluación y análisis, por Vladimir Cerrón y que pronto se tendrán que plegar al ideario de Perú Libre. ¿Pedro Francke, Óscar Dancourt y José De Echave seguirán con su triste papel?