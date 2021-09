¡Fuerza, Lucas!

Causó preocupación pero felizmente está bien. El constitucionalista Lucas Ghersi sufrió un accidente en su periplo por Chota buscando firmas contra la Asamblea Constituyente chavista que busca el gobierno y Perú Libre. Acabó magullado y con golpes pero está fuera de peligro.

Atroz

No ahora, hace rato, que Eloy Espinosa-Saldaña es un personaje que no debería ser magistrado del Tribunal Constitucional. Su historial de cuestionamientos se incrementó esta semana con la denuncia de plagio que le hizo un exasesor suyo en la PUCP.

Plagio

En resumen, unos 15 párrafos de la tesis de Juan Manuel Sosa Sacio fueron copiados por Espinosa-Saldaña para un artículo publicado en un libro. La tesis es de 2013 y el artículo de este año. Un escándalo que no admite disculpas ni reconocimiento de errores. ¿Qué hace este señor en el TC?

Más perlas

Habría que recordar que Espinosa-Saldaña consignó ser doctor en derecho en la hoja de vida que presentó al Congreso para postular al TC. Luego, la Universidad de Buenos Aires informó a Aldo Mariátegui que el abogado no había concluido los estudios para ese grado. Mintió. Pero sigue en el cargo.

En el Congreso

El tema ahora es quién destituye a Espinosa-Saldaña. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no tendría atribuciones para ello por lo que solo podría hacerlo el Congreso a través de una acusación constitucional o la pronta elección de su reemplazo. A ver si se apuran porque es urgente.

VOX en Lima

La visita de los diputados del partido político VOX de España Víctor Gonzáles y Hermann Tertsch al Perú ha causado urticaria en la izquierda. Ambos sostuvieron reuniones esta semana con las bancadas de Renovación Popular y Avanza País en el Congreso, pero la que se quejó fue Verónika Mendoza.

Bronca

Tertsch le respondió a Verónika que es una protegida de Pablo Iglesias, el deplorable líder del Podemos español que defiende a Nicolás Maduro. “A Verónika no le gusta VOX. A VOX no le gusta nada la corrupción. Luego a VOX no le gusta Verónika”, escribió en Twitter el diputado derechista.

A la yugular

Además, Tertsch le recordó a Verónika Mendoza que “fue la asistente de la corrupta Nadine Heredia y la que escribía de su puño y letra los datos bancarios en las famosas libretas de Nadine, que demostraron toda la corrupción del gobierno de Ollanta Humala”. El golpe fue a la yugular.