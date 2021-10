Rectificación

Luego de la rueda de prensa que ofreció por el pedido del Ejecutivo para legislar en materia tributaria, el titular de Economía, Pedro Francke, fue entrevistado en RPP, donde se le preguntó si el presidente Pedro Castillo “se rectificó” cuando tuiteó que su gobierno respeta la libertad de empresa un día después de proponer “estatizar” Camisea. “Bueno, efectivamente”, respondió, después de que le enfatizaran que estatizar no es otra cosa que quitar la propiedad de una empresa.

Proscripción

Francke agregó: “Creo que la palabra estatizar es una que tiene ese sentido que nos parece que no es el mejor”. Importante que le quede muy claro al titular del MEF... pero ojalá y al propio jefe de Estado también. ¿Se olvidará de ella durante su gestión? Ojalá.

Desestabilizador

Pese al aparente nuevo discurso del Ejecutivo, en Perú Libre algunos continúan con su rol desestabilizador. Uno de ellos fue el congresista Guillermo Bermejo, en juicio por filiación a remanentes de Sendero, quien sostuvo que “el término (estatización) puede ser agradable o desagradable, pero ya se ha iniciado”. “Nosotros debemos poner el gas al servicio de los peruanos”, resaltó.

Sus verdades

La presencia del cuestionado Luis Barranzuela en el Gabinete es tan insostenible, que hasta los aliados del Gobierno la censuran. Tal es el caso de la legisladora Susel Paredes (Somos Perú-Partido Morado), quien sostuvo que si ella fuera el polémico ministro del Interior -que tuvo más de 150 sanciones cuando fue policía- ya “hubiera renunciado por honor”.

¿Marca el norte?

Pese a esto, Paredes añadió que igual su bancada votará por la confianza al Gabinete, y que en el caso de Barranzuela -también exabogado del condenado por corrupción Vladimir Cerrón en el caso de lavado por ‘Los Dinámicos del Centro’- hay mecanismos como la “censura”. Veremos.

BCR en marcha

Por 74 votos a favor, 30 en contra y cuatro abstenciones, el Pleno del Congreso dio luz verde a la moción para conformar una comisión multipartidaria encargada de proponer a los candidatos para los tres puestos en el Directorio del BCR cuyo nombramiento le corresponde al Parlamento.

Mentado

Durante la votación del dictamen que dispone el pago de facturas mypes en un plazo de 30 días, la titular del Legislativo, María del Carmen Alva, le preguntó al oficialista Guido Bellido por su ausencia en la sesión. Este le respondió que estaba conectado, pero con problemas en el aeropuerto por no poder registrar su huella. “Aunque no haya puesto su asistencia siempre está presente. No se preocupe. Yo lo tengo siempre en la mente”, replicó Alva. Fuertes declaraciones.