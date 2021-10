Bajo la lupa

Como no podía ser de otra manera, la Comisión de Ética Parlamentaria aceptó evaluar una denuncia de oficio contra Guillermo Bermejo, de Perú Libre, por marcar asistencia al Pleno del último jueves cuando en realidad se encontraba en Junín, en una actividad proselitista para promover una asamblea constituyente.

Lápiz no taja lápiz

La decisión se tomó con 11 votos a favor, tres en contra y una abstención. Como cualquiera podría adivinar, quienes se opusieron fueron precisamente sus compañeros de bancadas Kelly Portalatino, Flavio Cruz Mamani y el vocero Waldemar Cerrón. Todo indica que Perú Libre perseguía presidir dicha comisión para blindar a los suyos. Y falta les hace.

El sol con un dedo

Hablando de Waldemar Cerrón, hermano del condenado por corrupción Vladimir Cerrón, este declaró que “lo que es de Perú Libre, se queda en Perú Libre”, en alusión a los chats difundidos del partido del lápiz en el que se promovió exigir la renuncia del canciller Óscar Maúrtua y se hostilizaba a la legisladora Betssy Chávez. Asimismo, negó cualquier división interna... el tiempo lo dirá.

No renunciaré...

La atacada congresista Betssy Chávez también habló sobre el tema. Al ser consultada por el hostigamiento que recibió de Portalatino, quien en el mencionado chat escribió: “Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada Perú Libre. Por dignidad, si no comulgo con un partido, ¡renuncio!”, aclaró que no dará un paso al costado y que “las discrepancias son parte” del quehacer político. No cuesta tanto ser alturado.

Déjenlo ser

Sobre la amenaza que el premier Guido Bellido formuló contra el Congreso, al decir que si el Primer Poder del Estado no aprueba la ley para la “segunda reforma agraria” mandarán a los legisladores a sus pueblos, el ministro de Agricultura, Víctor Mayta, refirió que es la “forma de expresarse” del jefe del Gabinete. Ah, siendo así se le perdona todo, ¿no?

‘Traductora’

El primer ministro, como se recuerda, ofreció sus cuestionadas declaraciones en quechua el último domingo. Al respecto, la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú) sostuvo en defensa del investigado por terrorismo que ella no escuchó “frases de amenazas” en aquella ocasión.

Flaco favor

“Lo que yo he entendido es que el premier señaló que estas propuestas van a ser presentadas al Congreso de la República y, si en caso no hubiera, la población tendrá que evaluar o tendrá que ver un mejor Congreso. Lo ha dicho en una declaración hacia futuro”, añadió Luque. Ahora sí queda clarito...