Todos vuelven

El jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Eduardo Alfaro Esparza, ha enviado una directiva a los jefes de todas las direcciones de ese portafolio. La orden es que se acabó el trabajo remoto y desde el último jueves, las labores serán presenciales.

En mancha

¿Quiénes deben ir? La orden del Minedu ha llegado al despacho ministerial, a los dos viceministerios, el de Gestión Institucional y el de Gestión Pedagógica; a la Secretaría General; a la Secretaría de Planificación Estratégica; a la Procuraduría Pública; a las direcciones generales; a los directores y a los jefes generales de oficina.

La que manda

La pregunta es si la orden viene del ministro Carlos Gallardo o de su hija, la profesora Ynés Gallardo Calixto, a quien, según todas las versiones del Minedu, es la que toma las decisiones de toda índole. Incluso, el propio Pedro Castillo sabría de esta situación.

Ninguneo

El expremier Guido Bellido arremetió otra vez contra Pedro Castillo, de quien dijo que no es de izquierda sino que se trata de un “sindicalista básico”, es decir, no tiene una formación política y por lo tanto su gobierno tampoco lleva las banderas ideológicas de la izquierda. Qué tal ninguneo.

Ojo con eso

Es la primera vez que se muestra la ruptura de la bancada de Perú Libre a través de un hecho fáctico como lo fue el voto de confianza del jueves. El hecho no es trivial por más que Mirtha Vásquez haya salvado el cargo. La oposición sabe que tiene allí 16 votos accesibles contra Castillo.

Amenazante

Tras la salida de Luis Barranzuela, la cuota de poder del cerronismo parece reducida a cero y las confrontaciones irán en aumento. Bellido ha dicho claramente que esa facción de la bancada no va a ponerse de rodillas ante un presidente. La guerra está avisada.

La misma vaina

Sin embargo, Vásquez le respondió a Bellido que el cerronismo no tiene nada que objetarle. Explicó que la política de gobierno que presentó el jueves no varió en lo absoluto con la del expremier y por lo tanto no pueden decir que se ha “derechizado”.

Tate quieto

Incluso, en declaraciones a una radio local, Vásquez recordó que en su mensaje para el voto de confianza, Bellido no dijo nada sobre una nueva Constitución e invisibilizó totalmente el tema de la Asamblea Constituyente. En otras palabras, el cusqueño está chillando sin ningún sustento. La bronca promete.