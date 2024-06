¿Por unos votitos?

Que el MTC haya dado luz verde a que combis con más de 35 años de antigüedad sigan circulando, un crimen por donde se mire, huele a lobby de congresistas representantes de choferes informales, que los hay, a cambio de votos en el Pleno en favor del Poder Ejecutivo. Qué dirá el ministro Raúl Pérez Reyes.

Que hable Barreto

La fiscal Marita Barreto debería salir a explicar un par de hechos que afectan su supuesta buena imagen. En principio, cómo fue posible que junto a Harvey Colchado haya condecorado a Patricia Benavides en julio de 2023 si, supuestamente, para entonces ya llevaba un par de meses investigándola por sus negociados con congresistas. Según ella, esa pesquisa se inició en mayo. ¿Entonces?

Muy raro

Otro tema que debe explicar Barreto es cómo es que desde mayo hasta noviembre de 2023 no se ordenó ninguna diligencia contra los investigados de Valkiria 5 y la primera fue la que se realizó cuando ya se había enterado que Benavides la iba a destituir del Efficop. ¿Qué pasó entre mayo y noviembre? ¿O será que, junto a Colchado, no está diciendo la verdad sobre desde cuándo se investigó este caso?.

A franela limpia

El ministro de Salud, César Vásquez, se ha convertido en un virulento escudero de la presidenta Dina Boluarte y hasta amenaza con dejar chicos a otros voraces franeleros como Hania Pérez de Cuéllar, Morgan Quero y Julio Demartini que, hasta hace poco tiempo, emulaban muy bien al impresentable castillista Alejandro Salas.

Sin precedentes

Vásquez no se guardó nada y hasta calificó de “mamarracho” la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Recordó que según la Constitución, a Boluarte solo se le puede acusar por 4 delitos. Allí el debate será intenso porque al titular del Minsa no le falta razón. Hay que recordar que Pedro Castillo no llegó a esa instancia.

Los delitos

En efecto, el artículo 117 señala que solo se puede acusar al presidente en funciones por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales, por disolver el Congreso, por traición a la patria o por impedir el funcionamiento de los organismos electorales. No hay más causales. También está claro que si no procede la acusación, Boluarte no podrá seguir siendo investigada.

Error de antaño

La estrategia de Boluarte, está claro, es no enfrentar a la prensa y ello obliga a los ministros, al premier y al nuevo vocero designado a hablar por ella en los casos polémicos que enfrenta y que están vinculados a la investigación fiscal. Es claro que la dinámica varió desde los Rolex y del yerro que cometió cuando dijo que eran “de antaño”.