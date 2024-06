Comodina

Aunque la presidenta Dina Boluarte calla en todos los idiomas cuando se trata de sus escándalos, rebosante de cólera sí se refiere a las consecuencias de sus “anticuchos”. Ayer, en una visita al ex Fundo Oquendo, y luego de que presentarán una moción de vacancia en su contra, la jefa de Estado exclamó como pocas veces que se quedaría hasta el 2026. Dios nos agarre confesados.

Vox populi

Y es que la gobernante no la pasó muy bien a su llegada a la mencionada zona porteña, pues decenas de mujeres congregadas por el municipio local coreaban frase como: “¡Que se vaya, que se vaya!”, “¡Lárgate!” y “¡Di la verdad!”. Por supuesto, los policías destacados al lugar mantuvieron a raya a esa oposición, cuya voces parecieron golpear a Boluarte.

Sin anestesia

Ya que hablamos del Ejecutivo y sus flaquezas, en una rueda de prensa el jefe del INEI, Peter Abad, aseguró sin ambages que fue la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la que ordenó aplazar la tan mentada conferencia sobre la pobreza. Deplorable que este gobierno quiera tapar el sol con un dedo.

Palabras vacías

Ojo, Gustavo Adrianzén no estuvo en la conferencia de prensa de ayer en el INEI. ¿Por qué lo mencionamos? El último sábado el premier, al ser consultado en RPP por la suspensión, respondió: “Tuve la iniciativa de hacer un estudio más profundo para poder informarme, sabiendo el impacto, y poder transmitir, comunicar, de mejor manera”. Comunicar qué, si ni estuvo en la rueda de prensa. Puro floro.

Vilipendio

También cuando en RPP se le preguntó sobre la renuncia del ex defensor del Pueblo Walter Gutiérrez a la Embajada del Perú en España, el titular de Trabajo Daniel Maurate replicó: “Ni idea tengo por qué ese señor ha renunciado, y no sé cuántos puntos del PBI nos pueda costar la renuncia de ese señor”. No parece ser muy buen ministro, pero sí que es todo un maestro para denigrar a exfuncionarios.

Reflejos de elefante

Sin salir del ámbito del Ejecutivo, ayer el ministro del Interior, Walter Ortiz, ratificó la decisión de su despacho de desactivar el grupo de apoyo policial al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público (Eficcop), y enfatizó que su creación fue irregular y hasta “ilegal”. De ser así, ¡nada más se tardaron 17 meses en darse cuenta! Todo un récord.

Las cosas como son

Sobre el tema se manifestó el exministro del Interior Mariano González, quien precisamente creó el citado equipo especial. Sin muchas dudas, enfatizó que lo único que el Gobierno busca con estas declaraciones es “tirarse abajo todas las investigaciones” y buscarle la “sinrazón” al caso. Palabras del todo verosímiles.