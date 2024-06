De mal en peor

La bancada de Renovación Popular, que se ha hecho trizas por desavenencias internas, venía dando tumbos hace rato, según lo narrado por el congresista Jorge Montoya. Este señaló que los congresistas Alejandro Muñante, Miguel Ciccia, Noelia Herrera y Milagros Jáuregui habían dejado de asistir a las reuniones de bancada previas a las sesiones del pleno.

Ruptura

En medio de ese distanciamiento, el grupo liderado por Muñante, habría acordado con el presidente del partido, Rafael López Aliaga, la elaboración de un nuevo reglamento interno en el que “Porky” lideraba los plenos parlamentarios, los conducía y tenía voz y voto. Según Montoya, esto no fue discutido en ningún momento.

Lo meció

Montoya señala que buscó reunirse con López Aliaga para tratar el tema de reglamento pero este siempre puso obstáculos y pretextos. Incluso, convocó a un pleno el 3 de mayo, pero “Porky” ordenó suspenderlo. Así, el almirante junto a José Cueto, Javier Padilla y Gladys Echaíz se distanciaron del partido, aunque Echaíz era solo una invitada de la bancada.

Sacó los cañones

En medio de las disputas, Montoya acusó a Alejandro Muñante de haber querido siempre ser vocero. “Es una persona muy ambiciosa que se olvida de los principios cuando quiere hacer sus cosas”, señaló. Lo que está claro es que Renovación Popular no tiene ninguna probabilidad electoral en 2026, como pretende “Porky”, si entre ellos mismos no se toleran.

“Porky” se defiende

La respuesta de López Aliaga sobre el espinoso tema ha sido que la aprobación del reglamento de la bancada ha seguido todo el camino legal y que no se necesitaba la aprobación de la mayoría del grupo parlamentario para aprobarlo sino solo para presentarlo, lo cual ya se hizo. Según dijo a RPP, “ya toca que haya una rotación de voceros, los actuales han estado buen tiempo”.

Y Cerrón pa’ cuándo?

No hay duda que el ministro del Interior, Juan Santiváñez, ha aprovechado la captura de los secuestradores de la empresaria Jackeline Salazar para buscar réditos políticos a su gestión. No pocos le han recordado que se espera que la eficiencia y la inteligencia usada en el rescate se use también para capturar a Vladimir Cerrón. ¿O allí a la Policía se le escapa la tortuga?

Respuesta

Carla García dijo ayer en un evento que podrán tener todo el poder del mundo pero nunca van a tener las ideas, las 150 mil obras o el amor de las personas y por eso “siempre será una victoria de Alan García”. Ello en réplica a la decisión judicial de liberar el contenido de dos celulares del expresidente.