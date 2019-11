No te pierdas las Chiquitas de hoy, 18 de noviembre del 2019

El sol y Solari

Luis Solari de la Fuente, presidente del Consejo de Ministros durante la época del "toledato", es una de las novedades en la lista al Congreso por Solidaridad Nacional, que tiene como principal dirigente a Rafael López Aliaga, miembro del Opus Dei.

Línea conocida

La postulación de Luis Solari no representa un hecho aislado, pues a la agrupación se han enrolado una serie de personajes identificados con la línea conservadora provida de Con mis hijos no te metas, la cual coincide con la postura del exministro de Salud y excongresista.

Casi, casi

Otro que hasta último momento ha estado en conversaciones con el partido "solidario" es Carlos Tubino, quien pese a haber señalado que no participaría, se sabe de fuentes de dicha organización que estuvo a un tris de estampar su firma en la lista de candidatos sino fuera por algunos problemas con sus documentación.

Nada con Ollanta

Hernán “Cachuca” Condori, líder y vocalista de Los Mojarras, confesó a RPP que cuando Ollanta Humala lo llamó para amenizar su campaña electoral, nunca le pidió un sol a cambio, solo que le ayudara a promover sus presentaciones artísticas. Sin embargo, luego de que resultó elegido presidente ni caso le hizo.

Lección aprendida

"Cachuca" asegura que ya aprendió la lección con los políticos. Es más, reveló que Antauro Humala se comunicó con él para pedirle que lo apoyara en las elecciones de enero próximo, pero el reconocido artista se negó en todos los idiomas.

¿Nada que hacer?

Lucía de la Cruz es una de las artistas que también tentará suerte en enero. La cantante dijo al programa "Domingo al Día" que solo es una invitada en Solidaridad Nacional y tiene todo el deseo de trabajar. "No tengo nada que hacer, no tengo hijos pequeños y me voy a dedicar a mi Perú", sostuvo la criollísima. Bueno, si sale elegida, algo tendrá que hacer.

Elías pa' cuándo

Ha pasado más de un mes y Domingo Pérez aún no reprograma la diligencia para recoger el testimonio del excongresista Elías Rodríguez, quien debe aclarar sobre sus presuntos vínculos con Luis Nava Guibert, exsecretario de Palacio de Gobierno durante el segundo gobierno de Alan García. Lo había citado para el 8 de octubre, pero no cayó en la cuenta de que era feriado.

Aclaración

En un reportaje referido a los personajes vinculados al caso Odebrecht, Correo publicó por error, en la edición de ayer, la foto del abogado Omar Toledo en lugar de la de Fernando Cantuarias. Desde esta sección ofrecemos al letrado nuestras sinceras disculpas.