¿Dios es amor?

Juan Ataucusi, hijo de Ezequiel Ataucusi y quien denunció irregularidades en el partido Frepap, señaló ayer que ha recibido amenazas de muerte. Atribuyó las acciones en su contra a que está contando su verdad. Aunque en el Frepap pretendan que todos crean que albergan el amor de Dios, la verdad es que son una olla de grillos.

Ojo con ellos

Entre las propuestas del Frepap están la reducción de la jornada laboral de 48 a 44, la libre desafiliación de las AFP, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la renuncia y revocatoria de congresistas. Habrá que ver quiénes los apoyan.

Arrasó

Daniel Urresti cumplió con creces el papel de locomotora que le encomendó Podemos, a tal punto que con 485 mil votos, él solo obtuvo el 46% del total de su agrupación. Además, fue el tercero más votado a nivel nacional. Sin la votación de Urresti, el partido no pasaba la valla.

Unos sí, otros no

El segundo candidato más votado de la elección del domingo ha sido Alberto de Belaunde, del Partido Morado, con 233.613 votos, seguido de Martha Chávez, con 152.931 votos. Alberto Beingolea (PPC) logró 123,491 adhesiones pero su partido no pasó la valla.

Paga, pues

A propósito, el JNE ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial que multó con 30 UIT al candidato Yeremi Aron Espinoza, de Podemos, por prometer que donaría el 100% su sueldo al Puericultorio Pérez Araníbar y a la Clínica San Juan de Dios. Está prohibido efectuar entrega o promesas de entrega de dinero, regalo, dádivas o alimentos.

Apuran el paso

El presidente del JNE, Víctor Ticona, exhortó a los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) a resolver con celeridad, imparcialidad y arreglo a ley las actas observadas de las Elecciones 2020, a fin de que ingresen al cómputo y se proceda a la proclamación de resultados. Recuerden que este Congreso solo tiene un plazo de 17 meses.

La resistencia

Según Ticona, hasta el momento existen 11,421 actas observadas. De esa cantidad, 8,989 han llegado a los JEE, de las cuales 2,139 han sido resueltas. Las cifras, sin embargo, no tienen por qué darle esperanzas a Juntos por el Perú, que no pasará la valla por más que Julio Arbizu no se sienta derrotado.

A lampazo limpio

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, ratificó sus críticas a Raúl Diez Canseco y señaló que es un militante muy importante, pero no es el vocero del partido. Por ello, le pidió que “amarre” sus intereses personales y priorice los del país. Siguen los lampazos.