20 de Junio del 2019 Selección peruana: Juan Carlos Oblitas informó sobre la situación de Carlos Zambrano El gerente deportivo de la FPF se pronunció sobre la lesión del zaguero nacional

Textos: Redacción Multimedia



El gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, desmintió los reportes de la prensa que aseguraban la ausencia de Carlos Zambrano en lo que restaba de la Copa América a raíz de la lesión sufrida durante el partido de la selección peruana ante Bolivia.

"Él tiene un hematoma en la parte superior del aductor derecho. No tiene rotura fibrilar, lo que implica que no tiene desgarro. Es como si te dieran un golpe y tienes una contusión ahí. Esa parte interna del aductor superior derecho es lo que ha salido en la resonancia. Cuando se dan ese tipo de situaciones, hay que tener cierto cuidado, pero Zambrano no está descartado de la Copa América", indicó el 'ciego' a radio Capital.

Asimismo, el gerente deportivo habló sobre la forma en que se viene entrenando el zaguero central de la 'bicolor'.

"Ha entrenado diferenciado, dentro de lo que considero yo, relativamente fuerte. No participó en el trabajo técnico y el fútbol reducido", señaló Oblitas.

La selección peruana ya se encuentra en Sao Paulo para lo que será su tercera presentación en Copa América. Este sábado desde las 2 p.m., los dirigidos por Ricardo Gareca enfrentarán al anfitrión Brasil en el cierre de la primera fase del grupo A del certamen continental.