Un cuento corto no es lo mismo que un microcuento, pero esa diferenciación no se sabía hasta hace algunas décadas, y es recién con Augusto Monterroso y su elemental microrrelato “El Dinosaurio” que se empieza a estudiar en profundidad este fascinante mundo literario donde la brevedad no exime de calidad y profundidad a la narración.

¿Cómo entraste al mundo de la literatura breve?

Recuerdo que en el cuarto al que me llevaron había una pequeña biblioteca. Allí encontré una antología de la narrativa de Junín, compilada por la profesora Isabel Córdova Rosas, que contenía leyendas, fábulas, mitos y cuentos breves de autores como Adolfo Vienrich, Julián Huanay, Eleodoro Vargas Vicuña, Edgardo Rivera Martínez, Félix Huamán Cabrera y Carlos Villanes. Ese encuentro con el libro despertó en mí un profundo interés por la brevedad en la escritura.

En el diario La Voz de Huancayo comenzaron a publicar leyendas como una forma de incentivar la escritura en los niños. Con la orientación de mi tío Augusto, ese verano de 1982, me publicaron tres leyendas, lo que fue para mí un gran premio y un estímulo invaluable para seguir escribiendo. A medida que crecí, este fervor por contar historias y explorar la brevedad en la narrativa se convirtió en una parte fundamental de mi vida y mi carrera literaria.

¿Cómo fue la presentación de tu obra reunida en México?

El 31 de mayo de 2023, durante la VIII Feria Internacional de Acapulco, México, tuve el honor de presentar mi obra reunida de microrrelatos, Brevedad bajo palabra, que incluye mis cinco libros: A la luz de la luna (2011), Señales de Humo (2012), Sarah Ellen (2016), Hojas de otoño (2017) y La muerte en primera fila (2018). Fue un momento memorable en mi carrera literaria, acompañado por el reconocido investigador Javier Perucho, quien elogió mi capacidad para condensar historias impactantes en pocas palabras. Durante el evento, el director de cultura, Christopher Brito Salgado, me otorgó un reconocimiento que me llenó de gratitud. Además, el libro cuenta con un prólogo de la destacada investigadora Irene Andres-Suárez, que añade un valor especial a la obra.

Editorial Micrópolis es un referente en el medio ¿Cuál ha sido la mayor dificultad para el crecimiento del microrrelato en el Perú?

En el 2010, nadie apostaba por el microrrelato. Intentar publicar un libro de este género en Perú era casi imposible. Por eso, decidí fundar la Editorial Micrópolis, con la idea de difundir el microrrelato y dar voz tanto a autores locales como extranjeros. Hoy, después de años, ver que otras editoriales publican libros de microrrelatos y que se han implementado concursos dedicados al género me llena de alegría. La editorial se ha convertido en un referente del microrrelato, influyendo en su crecimiento y reconocimiento a nivel local e internacional.

¿Cómo han crecido las Jornadas Peruanas deMinificción?

Llevamos 14 años realizando las JPM de manera ininterrumpida, y ni siquiera la pandemia impidió que se llevaran a cabo. Hemos contado con la participación de investigadores y escritores de distintas partes del país, como Sandro Bossio (Huancayo), Paola De la Jara (Arequipa), Ricardo Calderón Inca (Trujillo), Ítalo Morales (Chimbote) y William Guillén (Cajamarca), además de invitados extranjeros como Ana María Shua, Lauro Zavala, Javier Perucho, David Roas, Ana Casas, Claudia Cortalezzi, Ildiko Nassr, Emilio Del Carril, Pedro Antonio Valdez, Lorena Díaz Meza, Gloria Ramírez, Natacha Féliz Franco y Antonio Cruz. Las JPM están reconocidas en Hispanoamérica como uno de los eventos más influyentes de la minificción.





VIDEO RECOMENDADO: