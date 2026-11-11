La actriz peruana Amparo Brambilla y el actor Stefano Bermellón protagonizan El inquilino, una comedia teatral que aborda el deseo, la soledad y las expectativas que las personas construyen alrededor del amor. La puesta en escena, escrita y dirigida por Helen Hurtado, forma parte de la programación de noviembre del Teatro Barranco, en Lima.

La obra, producida por Ruge Producciones, presenta una historia de humor y malentendidos entre una mujer madura que lleva años viviendo sola y un joven que llega a su departamento para alquilar una habitación.

El montaje continúa para los martes 17 y 24 de noviembre, a las 8:00 p. m., en el Teatro Barranco, ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau 701. Sin embargo, las funciones posteriores al 10 de noviembre requieren confirmación de la producción, pues una cartelera consultada solo registra las dos primeras fechas.

¿De qué trata “El inquilino”, la nueva comedia de Amparo Brambilla?

La historia gira alrededor de Emilia, una abogada madura, soltera y acostumbrada a mantener el control de su vida. Tras atravesar una crisis personal, decide alquilar una habitación de su departamento para cambiar su rutina.

La situación toma un rumbo inesperado con la llegada de Saúl, un joven atractivo y encantador que responde al anuncio. Su presencia despierta en Emilia sentimientos, ilusiones y fantasías que creía haber dejado atrás.

Lo que comienza como una relación entre arrendadora e inquilino se transforma en una sucesión de equívocos, interpretaciones erróneas y situaciones disparatadas que ponen a prueba la capacidad de Emilia para distinguir entre lo que sucede y lo que desea que ocurra.

Una comedia sobre las ilusiones y el miedo a la soledad

Más allá de los enredos que protagonizan sus personajes, El inquilino explora la necesidad de sentirse amado y las expectativas que pueden surgir en una relación, incluso cuando no existen señales claras de reciprocidad.

La dramaturga y directora Helen Hurtado plantea una historia que utiliza el humor para mostrar cómo las personas pueden interpretar gestos cotidianos como demostraciones de afecto.

Amparo Brambilla y Stefano Bermellón encabezan el elenco

Amparo Brambilla interpreta a Emilia, una mujer independiente cuya estabilidad emocional se ve alterada por la llegada de su nuevo inquilino. La actriz cuenta con una trayectoria en las artes escénicas peruanas que se extiende desde la década de 1980.

Por su parte, Stefano Bermellón interpreta a Saúl, el joven cuya presencia desencadena las confusiones que sostienen la trama.

El contraste entre ambos personajes constituye uno de los ejes de la comedia, que busca abordar las relaciones humanas desde el humor sin presentar una historia romántica convencional.

La producción está a cargo de Ruge Producciones, mientras que Milagros López Arias participa en la coordinación de producción.

¿Dónde se presenta “El inquilino” y cómo comprar entradas?

Teatro Barranco

Av. Almirante Miguel Grau 701, Barranco, Lima

Obra: El inquilino

Horario: 8:00 p. m.

Entradas anunciadas por Passline y consultas al WhatsApp 959 528 540.