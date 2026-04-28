La comedia musical “Ampay” regresa a los escenarios limeños tras el éxito de su primera temporada, con nuevas funciones que prometen combinar humor, música y situaciones cómicas centradas en la infidelidad.

La obra es presentada por La X Productora, que apuesta nuevamente por el formato de teatro bar musical para ofrecer una experiencia escénica cercana al público.

En esta nueva etapa, el espectáculo contará con la participación especial de la actriz Trilce Cavero, quien se incorpora al elenco principal.

Una comedia musical sobre enredos y secretos

La trama de “Ampay” gira en torno a una infidelidad descubierta y a las consecuencias que se desencadenan a partir de mentiras y engaños.

La puesta combina canciones y situaciones cómicas que involucran al público como cómplice de los personajes.

La historia presenta un recorrido musical por enredos sentimentales en los que los protagonistas intentan ocultar sus secretos, generando momentos humorísticos que exploran las relaciones de pareja desde el humor.

El espectáculo propone una experiencia diseñada para el entretenimiento, donde la música y la comedia se integran como elementos centrales.

Funciones se realizarán en Barranco desde mayo

La nueva temporada se desarrollará en el Capital Restobar, ubicado en el distrito de Barranco, espacio elegido por su formato íntimo y ambiente escénico cercano.

📍 Detalles de la temporada

Estreno: Viernes 08 de mayo

Viernes 08 de mayo Funciones adicionales: 05 de junio, 17 y 18 de julio

05 de junio, 17 y 18 de julio Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Lugar: Capital Restobar (Av. Grau 680, Barranco)

Capital Restobar (Av. Grau 680, Barranco) Entradas: Disponibles en Teleticket

Disponibles en Beneficio: Todas las entradas incluyen una bebida de cortesía

Además de la venta en línea, la productora informó que también se pueden adquirir entradas mediante contacto directo vía WhatsApp.

Formato teatro bar apuesta por experiencias culturales cercanas

La X Productora destacó que el musical forma parte de su propuesta artística enfocada en integrar entretenimiento, música y humor en un formato escénico dinámico.

Este modelo busca ofrecer experiencias culturales accesibles y cercanas al público, combinando artes escénicas con espacios gastronómicos.

Según los organizadores, el regreso de “Ampay” reafirma el interés del público por propuestas teatrales que mezclan música en vivo con comedia contemporánea.