Andy Summers: "The Police sonaba mejor que muchas bandas de la época"

The Police fue uno de los pilares del rock. Su influencia marca generaciones, principalmente, por su versatilidad en lo musical y narrativo. Andy Summers, exguitarrista de la banda, se presentará a Lima por primera vez con su grupo, Call The Police, con la que versiona los temas de la banda ícono.

¿Qué nos puede adelantar de lo que será su primer concierto en nuestra capital?

Estuve en Perú antes, pero en Machu Picchu. Fue una experiencia hermosa. Ahora será mi primera vez tocando en Lima y estoy seguro de que será un momento increíble.

¿Qué significa reinterpretar varios de los temas que hiciste en The Police?

Esta banda es algo loco. Es un tributo que le hacemos a The Police, solo que estoy yo en ella (risas). La forma en que se dio todo fue muy orgánica. Yo he tocado en Brasil muchas veces en los últimos años. Tengo un amigo que es manager allá. Entonces, él me presentó a Rodrigo Santos, luego a Joao Barone. Son personas increíbles, hicimos cosas juntos en varios espacios. Así fue creciendo esta relación. Tocamos temas míos, de ellos. Así, nació la idea de Call The Police, pues los grupos a los que ellos pertenecían estuvieron muy influenciados por nosotros. Hay mucha reflexión. No haría esto si ellos no fueran buenos músicos.

¿Por qué mantener el formato de trío?

Musicalmente, todo es muy clásico y claro. Hay muchas otras formaciones en una banda, pero como guitarrista, un trío es un reto mayor. Tienes que cubrir mucho campo y hacerlo bien. Sobre todo, tienes que manejarlo. Desde un punto artístico, al guitarrista se le escucha todo el tiempo. Fue un reto interesante para mí, porque antes de The Police, las cosas eran distintas.

A diferencia de tus excompañeros en The Police, tú ingresaste a la banda, ya con un recorrido musical. Estuviste en Zoot Money’s Big Roll Band, The Animals o Dantalian’s Chariot. ¿Cuál fue el factor determinante para ingresar al grupo?

Eran momentos difíciles en Inglaterra y el Reino Unido. Hubo una situación en la que se me solicitó tocar con ellos para un show que iba a ser en tres semanas. En los ensayos, se empezó a notar algo distinto; además, yo era mejor que el guitarrista que tuvieron antes. Las cosas cambiaron conmigo. Cuando yo entré a The Police no había nada, como un contrato discográfico, y a nadie le gustaba. Para mí era como un “suicidio musical”. Me uní por puro instinto a The Police. Lo que yo quería era estar en un grupo como trío y, con ellos, sentí una oportunidad increíble.

Ustedes marcaron una época, principalmente, por la fusión de sonidos que lograron acoplar. Reggae, rock, jazz, new wave. ¿Cómo lograron esta versatilidad?

Como músico, he probado muchas cosas. Cuando era un adolescente, lo importante para mí era tocar jazz. Estaba atraído por la complejidad; por eso, decidí tocar la guitarra y experimentar más allá de canciones sencillas de pop. Escuchaba mucha música brasileña también. Lo maravilloso de The Police fue que pude tomar estas influencias y transformarlas en nuestro propio sonido. Sting también creció con influencias similares. Si hubiera sido del tipo de guitarristas que subía al escenario a romper todo, no hubiese funcionado.

¿Dónde encontraron el mayor reto?

Fue muy complicado, porque tenías que expandirte. Cuando temas como “Message in the bottle” se hicieron un éxito, nosotros, músicos que nos respetábamos, buscamos seguir por esa senda. El público esperaba otro hit, no que nos relajáramos. Por eso salió “Synchronicity” (1983), que durante cuatro meses estuvo en lo más alto de las charts musicales en Estados Unidos.

¿Qué opinas de que, a pesar de haberse separado hace varias décadas, la banda continúa como una de las principales referencias musicales?

Porque hicimos música original y sonábamos mejor que algunas bandas de la época. Nuestro sonido era fuerte, claro y diferente. Lo sé porque yo viajo alrededor del mundo y donde esté, escucho a The Police, no a The Rolling Stones.

Perfil

Andy Summers, músico

Participó en los cinco álbumes que The Police lanzó. Posterior-mente, se dedicó a su carrera como solista. En el 2017 lanzó Triboluminescence.