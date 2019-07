Carolina Brown: "Estas mujeres no se conforman con el concepto clásico de ser mujer”

Síguenos en Facebook

La escritora chilena Carolina Brown, quien llegó a nuestro país para ser parte de la 24 Feria Internacional del Libro de Lima, conversó con diario Correo sobre su libro El final del sendero (2018) de Emecé Editores.

¿Cómo es que un hecho, que pudo ser trágico, se convierte en el inicio de El final del sendero?

Tenía una novela guardada en un cajón hace muchos años. Cuando la empecé a escribir, no tenía todas las herramientas para poder terminarla. No sabía si la iba a poder terminar un día. Yo suelo correr mucho. Entonces, me asaltan en un cerro, cuando nunca me había pasado eso. Esa experiencia me dio mucho que pensar porque, pese a que no hubo consecuencias realmente trágicas, para mí fue muy fuerte pensar que una persona tenga el control total sobre la situación. Lo primero que hice al regresar a mi casa fue escribir, como una manera de tomar el control de nuevo y quedarme con la última palabra.

La novela presenta a dos mujeres que han pasado por varias dificultades. ¿El vínculo que tienen es una forma de compartir su dolor?

Sí, porque para mí era importante hablar de la experiencia humana. Creo que el hombre es una especie gregaria por naturaleza. Estamos hechos para vivir en comunidad. Sentirse solos es como una experiencia sumamente trágica. Quería hablar sobre tener una amistad cuando estás solo, en un momento realmente malo. Yo creo que ellas son tan diferentes. Estas mujeres, pienso, que no tienen nada que ver, salvo que no tengan a nadie, arman una especie de familia alternativa.

Justamente, es uno de los conceptos del libro, el de romper con la idea de familia tradicional...

Los latinoamericanos tenemos un concepto muy tradicional de lo que es la familia. Tiene que ver mucho por la influencia que ha tenido la iglesia. Ahora ese modelo se está cuestionando. Eso me parece muy interesante, porque todos tenemos derecho a vivir como queramos, sin darle problemas al otro. Estas son mujeres que no se conforman con el concepto clásico o tradicional de ser mujer. Trabajan, están educadas, pasaron por la universidad, no les interesa buscar marido o el matrimonio. Han estado solas durante mucho tiempo. Son mujeres que buscan algo más de la vida.

Ambos personajes son solitarios por sus formas de ser, entonces ¿por qué buscar afecto?

Los humanos buscamos compartir. Siempre escribo sobre personas que, por algún motivo, son desadaptados. No consiguen establecer vínculos o forman unos truncados. En mi literatura me llama la atención estas personas extrañas, porque funcionan distinto. Pienso que eso los hace personajes trágicos. Quizás es también porque yo soy una persona extrovertida y trato de ponerme en la piel del otro.

¿La ambigüedad de la relación fue también una característica que buscó para esta historia?

Otro de los temas que me interesaba mucho explorar en este libro es la dinámica femenina de amor y amistad. Yo veo eso, de cómo las mujeres, en sus tiempos difíciles, se apoyan y ayudan. Siempre nos han tratado de vender ese cuento que las mujeres somos víboras entre nosotros. He vivido mucha cooperación femenina. Eso también sucede en el paso a espacios más íntimos. Las mujeres se relacionan de forma distinta a los hombres. Son de abrazarse, pueden dormir juntas en una cama y nadie va a decir nada. Había situaciones que permitían la ambigüedad.

Perfil

Carolina Brown, escritora

Nació en Santiago de Chile en 1984. Ganó el Concurso Cuento Joven Nicomedes Guzmán en el 2014. Anteriormente ha publicado el libro de cuentos En el agua.