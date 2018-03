​Charles Bukowski: 24 años sin el escritor símbolo del "realismo sucio"

Síguenos en Facebook y YouTube

Han pasado 24 años sin el escritor Charles Bukowski, falleció un día como hoy 9 de marzo de 1994 producto de una leucemia en 1994, a la edad de 73 años. Hoy en día, es considerado uno de los escritores más influyentes y símbolo del "realismo sucio" y la literatura independiente.

Frases de Charles Bukowski

Recordamos al escritor con una recopilación de las frases de sus libros:

1. “La civilización es una causa perdida; la política, una absurda mentira; el trabajo, un chiste cruel”.

2. “En las trincheras no hay ángeles”.

3. “Ella era un alma más o menos buena, pero el mundo está lleno de almas más o menos buenas y mira donde estamos”.

4. “A veces miro mis manos y me doy cuenta de que podría haber sido un gran pianista o algo así. Pero, ¿qué han hecho mis manos? Rascarme las pelotas, firmar cheques, atar zapatos, tirar de la cadena de los inodoros, etc. He desaprovechado mis manos. Y mi mente.”

5. “Si quieres saber quiénes son tus amigos de verdad, consigue que te metan en la cárcel”.

6. “Iba muy poco al cine porque me bastaba a mí mismo para asesinar mi tiempo, no necesitaba ayuda extra”.

7. “No era mi día. Ni mi semana, ni mi mes, ni mi año. Ni mi vida. ¡Maldita sea!”.

8. “Algunas veces la gente insignificante que se queda en un mismo sitio por mucho tiempo, alcanza un cierto poder y prestigio”.