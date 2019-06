Charlie Becerra presenta su primera novela policíaca con alta dosis de aventura y crimen organizado

Síguenos en Facebook

Charlie Becerra es un escritor trujillano que ha puesto de moda entre los jóvenes lectores las novelas policíacas, ya que su segundo libro combina temas como el narcotráfico mexicano y la industria musical. El novelista habló en exclusiva para diario Correo sobre ‘Solo viene para que ella me mate’, una novela llena de aventuras y crimen organizado.

- ¿Qué es lo que encontrará el lector en estas casi 400 páginas de tu segundo libro?



El libro inicia en la noche que intentan asesinar a Camilo Ballesta, que es un cantante de narcocorridos, entonces, para mí, esta imagen de un moribundo atravesando un desierto fue muy poderoso, de hecho esa es la primera imagen que tengo del libro y fue tan potente que me llevó a escribirlo en casi tres meses y medio, escribiendo todas las noches y tratando de descubrir quién es este personaje.

- ¿Qué diferencia tiene este libro al primero que publicaste?

El anterior son casos reales, y aquí lo que he podido hacer es precisamente tomar los casos que más me intrigaban, no solo el crimen del norte, sino también el crimen en Latinoamérica, sobre todo en México y luego poder ‘ficcionar’ al respecto.

- El nombre del libro es muy llamativo, ¿Cuál fue tu inspiración?

En realidad el título fue un ‘chispazo’, se me ocurrió a los tres días de haber empezado el libro y lo supe en el instante que se me ocurrió y luego fui descubriendo que este no solo era el título del libro, sino también la canción que acompaña a la historia.

- ¿La canción que mencionas es creación tuya?

Mucha gente me pregunta quién canta esa canción, y la buscan también. Ese tema es una invención mía, si suelo salta a la radio sería otra cosa.

- ¿Crees que faltan más novelas policíacas en Perú y en Latinoamérica?

En el caso de Perú a mí siempre me ha sorprendido el hecho que no haya una tradición de novela policíaca viviendo en el país en el que vivimos y ya lo dice Fernando Ampuero que ‘la realidad peruana la mayor parte es una novela policíaca’. Lo que yo intento hacer es aportar en ese sentido, me gustaría que este primer libro abriera el camino para otros libros de este mismo tipo que abordan la delincuencia, la criminalidad y por ahí la corrupción.

- ¿Siempre pensaste en escribir ficción?

Siento que este tema me ha buscado directamente. Yo vivo en Trujillo y lamentablemente es una ciudad atacada por la criminalidad organizada, entonces no podía hacer caso omiso a todo lo que estaba pasando a mí alrededor y eso ha influenciado a esta primera etapa de mi carrera en lo que yo escribo.

- ¿Piensas lanzar una secuela de tu libro?

Puede ser. Yo nunca digo nunca, así que vamos a ver.

- ¿Crees que tus libros puedan llegar a la pantalla grande?

Espero que sí. De hecho los libros que escribo son bastante cinematográficos. Cuando tú lees algunas de mis páginas, inmediatamente el proyector audiovisual de tu cerebro se prende y comienzas a ver todo lo que yo te estoy narrando.

- ¿Qué consejo le darías al joven escritor que quiere publicar una novela?

Mi consejo a los aspirantes a escritores es que dejen de inmediato de ser ‘aspirantes a escritores’ y se asuman como tal. Un escritor a diferencia de un aspirante, es que entiende que este es un oficio que requiere práctica y se obliga a sentarse todos los días a mejorar su escritura, además lee de manera diferente, ya que intenta saber cómo están hechos los libros.