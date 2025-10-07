En medio del tráfico limeño, cuatro vidas se cruzan en un instante que cambiará su destino para siempre. Así se desarrolla “Colisiones”, la nueva obra escrita y dirigida por Eduardo Ríos y producida por La Máquina Insomne, que invita al público a reflexionar sobre el caos, la fragilidad humana y la falta de empatía en la ciudad.

La puesta en escena —ganadora de la III Convocatoria de Apoyo para las Artes Escénicas y la Música 2025 de UPC Cultural— tendrá funciones los días 10, 11 y 12 de octubre en la Casa Cultural Haciendo Pueblo, en Comas.

“La obra es una metáfora para repensar nuestras acciones diarias en una ciudad caótica y cómo el individualismo puede afectar la vida de los demás. Colisiones no solo retrata un accidente, sino que invita al espectador a confrontar su propia realidad urbana”, explica Eduardo Ríos, director del montaje.

La historia reúne a un estudiante, un policía, un cobrador y un chofer de combi en una narrativa que expone las tensiones sociales, el desorden vial y la deshumanización cotidiana. El elenco está conformado por Piero Rodríguez, Christian Ramírez, Jiro de la Vega y Wedner Velásquez, quienes dan vida a una trama profundamente humana.

Inspirada en el concepto físico de la colisión, la obra trasciende lo vial para abordar temas como el individualismo, la violencia urbana y la pérdida de empatía.

Colisiones ha recibido reconocimientos como la selección oficial del Festival Internacional de Artes WE:NOW Madrid 2024 y una mención honrosa en el Premio Nacional de la Juventud Yenuri Chiguala Cruz 2024, lo que confirma su relevancia dentro del panorama teatral peruano e internacional.

Las funciones se realizarán en Jirón Puerto Príncipe 115, Comas, y las entradas pueden adquirirse a través de las redes oficiales del proyecto: @lamaquinainsomne, @colisionesproyectoescenico y @upccultural en Instagram.