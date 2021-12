Los peruanos este año no han dejado de sumergirse en el mundo de la lectura, muchos han podido disfrutar de la escritura de destacados autores nacionales e internacionales de diferentes géneros literarios como ficción, no ficción, literatura juvenil, romance, fantasía e incluso los más pequeños también han podido disfrutar de títulos especiales para ellos.

Aquí te dejamos una lista de los libros más vendidos a lo largo del 2021 y, recuerda, que cada título lo puedes encontrar en cualquier librería a nivel nacional.

EDICIONES URANO

1. Asesino de Brujas de Mahurin, Shelby

2. Los siete maridos de Evelyn Hugo de Jenkins Reid, Taylor

3. Al final mueren los dos de Silvera, Adam

4. La vida invisible de Addie Laure de Schwab, V.E.

5. Asesino de Brujas II de Mahurin, Shelby

6. De sangre y cenizas, de Armentrout, Jennifer

7. Cuatro acuerdos de Ruiz, Miguel

8. El vizconde que me amo (bridgerton 2) de Quinn, Julia

9. Placebo eres tu de Dispenza, Joe

EDITORIAL PLANETA

Libros infantiles:

1. Los compas y el diamantito legendario

2. Los compas y la maldiciòn de Mirecrack

3. Los compas y la cámara del tiempo

4. Los compas perdidos en el espacio

5. Los compas escapan de prisión

6. Cuentos con valores de Rosa María Cifuentes

7. Yolo aventuras: La mansión de las pesadillas

8. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes

9. Trolardy y el pan dorado

10. Gravity Falls: Diario 3

Libros de ficción:

1. Y líbranos del mal de Santiago Rocangliolo

2. La isla del tesoro de R. L. Stevenson

3. Peter Pan y Wendy de J. M. Barrie

4. Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain

5. El fantasma de Canterville de Oscar Wilde

6. El principito de Antoine de Saint-Exupéry

7. Tokio blues Norwegian Wood de Haruki Murakami

8. Sira de María Dueñas

9. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury

10. Civilizaciones de Laurent Binet

Libros no ficción:

1. El perfil del lagarto de Carlos Paredes

2. Agenda astral Zéfiro 2022 de Rosa Maria Cifuentes

3. Secretos de luz de Rosa Maria Cifuentes

4. Libre del miedo de Rosa Maria Cifuentes

5. La bailarina de Auschwitz de Edith Eger

6. Metamemorias de Alan García

7. El misterio del capital de Hernando de Soto

8. Casi bicentenarios de Marco Sifuentes

9. Sendero de Gustavo Gorriti

10. Abimael: El sendero de terror de Umberto Jara

Libros juveniles:

1. Still with you de Lily del Pilar

2. Blue Jeans: El campamento

3. Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen

4. Blue Jeans: La chica invisible

5. Mi amor de Wattpad de Ariana Godoy

6. Tu y yo, invencibles de Alice Kellen

7. Blue Jeans: La promesa de Julia

8. Blue Jeans: El puzle de cristal

9. Todo lo que somos juntos: Alice Kellen

10. A todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Han

Formato booket:

1. Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen

2. Nosotros en la luna de Alice Kellen

3. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey

4. Todo lo que somos juntos de Alice Kellen

5. Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie

6. Ojo por ojo de Umberto Jara

7. 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson

8. Origen de Dan Brown

9. Cómo aman ellos de Rosa María Cifuentes

10. El secreto de las siete semillas de David Fischman

EDITORIAL TORRE DE PAPEL

1. Pandemia Z. Cuarentena

2. Constelación. Muestra de cuentos peruanos de ciencia ficción.

3. A la mitad de todos los caminos. Muestra de poesía escrita por mujeres peruanas

EDITORIAL SPEEDWAGON MEDIA WORKS

1. Mentalidad Asesina de Augusto Murillo de los Ríos,

2. Cubers de Kevin Gómez Villanueva y Luisa Apaza

3. Ecofuturismo de Dai N. Castillo.