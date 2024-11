A sus recién cumplidos 30 años, Cristian Arens se ha convertido gracias a sus libros, su canal en YouTube y su propia plataforma, en todo un referente en educación financiera, inversiones, finanzas personales y emprendimiento. En su reciente lanzamiento, “Cómo hacer que tu dinero trabaje por ti” (Paidós Empresa. Editorial Planeta), en un lenguaje claro y sencillo propone diez lecciones para lograr la libertad financiera; aunque valgan verdades. en asuntos de dinero, siempre se piensa dos veces antes de dar el primer paso.

¿Por qué tomar decisiones que tengan que ver con nuestras finanzas se nos hace tan difícil?

Porque el dinero es un tema tabú, a la gran mayoría le da miedo hablar de dinero, sobre todo pensar que por una mala decisión pueden perder todo lo que tienen.

Y ahora en época de plataformas las estafas están a la orden del día.

Totalmente, y por eso hay mucha sensibilidad en lo que respecta a asuntos de inversión. Además, hay que agregar que en estos tiempos, muchas veces el dinero es mal visto, el que tiene un carro, un buen reloj, es visto como corrupto, narco.

Se asocia a fortunas con un origen dudoso.

Exacto, entonces hay un estigma en la sociedad en la cual el dinero se relaciona con algo malo, y yo creo que por eso, en la mesa familiar, no se habla de dinero, muy pocas personas saben cuánto ganan sus papás, sus hermanos o sus amigos.

Entonces es necesario hablar de dinero y tener conceptos mínimos en educación financiera. Así es, yo lo que intento en mis libros es compartir ideas que te ayuden a tener una mejor vida financiera, ideas que algunas pueden ser polémicas, como por ejemplo, que comprar una casa no es una buena inversión.

Siempre nos aconsejan que invertir en propiedades es un buen negocio.

Comprar una casa para vivir es una mala inversión, comprar para alquilar es una buena inversión, eso es lo yo promuevo. La mayoría de las personas lo que hace, apenas tiene dinero ahorra para comprar su primera vivienda, pero la usa para vivir, pone la gran mayoría de su patrimonio a dormir, entonces no genera ninguna ganancia. Tu dinero tiene que trabajar por ti, si tú no haces que tú dinero trabaje por ti, tu vas a terminar trabajando por tu dinero toda la vida, es importante que te genere flujos, regalías, alquileres, que te genere algo.

"Estoy consciente de que las inversiones generan miedo por un tema de desconocimiento, el temor es un mecanismo de defensa, pero...¿cómo superamos el miedo?, con información. Entonces lo que yo intento es promover conocimiento, lo que pido es infórmense, hagan los cálculos, lean, edúquense", dice Cristian Arens.

En tu libro mencionas que hay que salir de ese círculo vicioso que significa no invertir y por el que no podremos ser libres financieramente.

Cuando se habla, por ejemplo, de inversiones en bolsa, muchos imaginan que solo es para personas con mucho dinero. Y eso es algo que yo también promuevo bastante, la inversión en bolsa. En países más desarrollados, todos invierten en bolsa porque saben que ahí están las reales ganancias y el real crecimiento del capital, y no solo eso, dinamiza la economía. Cuando más educada la población, más dinámica va a ser la economía y más va a crecer, pero ese es un tema de educación financiera que está muy pendiente en el país

Entendiste desde muy joven lo que es la libertad financiera.

Vengo de una familia de clase media, mis papás nunca invirtieron y nunca han emprendido, siempre han trabajado para empresas, pero a mí me interesaba mucho hacerlo, A los 19 años fui a una conferencia de Warren Buffett, que es el mejor inversionista de la historia, uno de los hombres más ricos del mundo, y allí entendí que si tu no aprendías a hacer que tu dinero trabaje haciendo inversiones, tú ibas a terminar trabajando por dinero toda tu vida.

Eso era algo que no querías.

Yo quería tener esa libertad, no solamente de dinero, sino también quería tener libertad de tiempo para poder hacer otras cosas, fue por eso que empecé súper joven y la verdad es que me ha ido bien, pero no fue de la noche a la mañana. Terminé el colegio a los 16, comencé a invertir a los 19, yo recién a los 26, diez años después de estar emprendiendo, fui libre financieramente. Ahora, a los 30, estoy mucho más tranquilo financieramente hablando, pero, todo es un proceso.