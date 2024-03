La importancia de la familia y el valor de la relación entre hermanos son los ejes centrales de Cuéntame, la obra musical escrita y dirigida por Jesús Álvarez Betancourt. Se trata de la historia de cuatro hermanos que deben reconectarse con su niño interior. Una historia que nos hace reflexionar sobre cómo a veces perdemos la capacidad de soñar, de jugar e imaginar.

“El teatro y el cine son actividades que las familias pueden hacer juntos. Siento que en estos tiempos cada vez las actividades grupales, incluso las familiares son menos comunes. Una obra que pueda juntar a la familia creo que es algo necesario y que quisiera seguir haciendo”, comenta Jesús Álvarez.

En ese sentido, “Cuéntame” nos habla sobre los vínculos, de cómo somos un poco la suma de las personas que han sido parte de nuestra vida, como es el caso los hermanos, la relación más particular que existe. ¿Quién no pelea con sus hermanos? Y ¿Quién no se sostiene en ellos cuando algo sucede?

El elenco está conformado por Guadalupe Farfán, Daniel Menacho, Manchi Ramírez y Daniela Olaya. “Curiosamente siendo musical, la búsqueda no comenzó por las voces porque queríamos un elenco que transmitiera verdad. Todos han calzado perfecto para los personajes. Por otro lado, lo que nunca pensé es la dimensión que tomaría la música en manos de Rowi Prieto. Él ha hecho que Cuéntame tome una forma más grande de la que imagine.

CUÉNTAME

Del 2 de marzo al 26 de mayo

Sábados y domingos

4:00 p.m.

Lugar: Teatro Barranco

Dirección: Av. Miguel Grau 701 Barranco

Entradas a la venta en Atrápalo

https://www.atrapalo.pe/entradas/cuentame_e4905854/

Entrada general: 50 soles

Entrada estudiantes y jubilados: 35 soles