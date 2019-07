David Lebón: “Sin Moro no pienso hacer Serú Girán”

Síguenos en Facebook

David Lebón ya se encuentra en Lima para presentar su nuevo disco: Lebón & Co., una serie de clásicos que interpreta con músicos como Fito Páez y Julieta Venegas.

El guitarrista y cantante argentino recibió a Correo en un hotel de San Isidro para conversar de su música, la vida, el amor, la muerte y Serú Girán, la recordada banda que conformó junto a Charly García, Pedro Aznar y Óscar Moro.

Darás tu primer concierto en Lima, ¿por qué no viniste antes?

Todas las cosas llevan paciencia para aprender y saber cómo manejar y llevarte en un mundo tan loco como este. Lo primero que hago es tratar de cuidarme, adentro mío, acá en mi corazón, donde salen todas las cosas. Empecé desde muy jovencito, ahora voy a cumplir 67 años, y estoy muy feliz porque he encontrado lo que buscaba, sé adónde voy, lo que quiero. Sé que voy a ser bien recibido donde vaya, cuando termine mi paso por aquí. Y he aprendido mucho de amor. Nos pasamos la vida buscando lo que nunca perdimos.

¿Piensas mucho en la muerte?

No. Bueno, a veces sí. Últimamente pienso un poco, sí. Es una buena pregunta, nunca me la hicieron. Normalmente no, porque sé adónde voy. Debe haber algo. Es el gran secreto: adónde vamos después de acá. Todavía tengo tiempo. Me puedo quedar unos treinta años más, no hay ningún problema.

La muerte es un proceso natural, pero se lo ve como algo negativo...

Ir a un velorio, con todo respeto, es un poco morboso para mí, porque no está más la persona ahí. Tú lo que amabas de la persona era la vida y ahí no está más. Esa persona viaja tranquila y tendrá su paz adonde vaya. Pero ahí ya no está. Van muchos y lloran. Pero lloran su propia muerte.

Lo que queda al final es el amor de esa gente...

s el amor. Todo lo que siempre quedó es el amor. Mahatma Gandhi lo único que dejó fue amor. Todas las personas que se fueron o las mataron, como Lennon, lo único que querían era amor y paz. La vez pasada estuve hablando con Ringo y me dijo que también tenía un poco de miedo, porque siempre habrá algún loco que quiere ser como vos y piense que quitándote la vida pueda tener la tuya. Hay que tener un poquito de cuidado con quién andas, adónde vas.

Tú perdiste el miedo después de que te secuestraran en Argentina...

Sí. Eso fue una cosa horrible, pensé que no iba a llegar a contarlo. Hay un plan para mí, sino no estaría aquí. Pasé por varios momentos complicados, rozando el final. Sin embargo, acá estoy: sano, tranquilo, bien de la cabeza, feliz, con siete nietos, cinco hijos y una banda espectacular, con amigos como Fito y Andrés.

Amigos que participaron en tu disco Lebón & Co. Todo fue muy espontáneo. ¿La parte final de “El tiempo es veloz”, cuando le dices “te quiero” a Fito y él te responde “yo más”, fue algo que salió así de natural?

Sí, salió ahí. Es que nos queremos mucho. Él es muy trabajador, yo no. La música para mí no es un trabajo, sino una cosa muy delicada: se trabaja mucho con el corazón, las palabras y con el micrófono, con el que hay que tener mucho cuidado con lo que dices, siempre.

Ahora el tiempo es más veloz que nunca...

Sí, pero va a haber un cambio muy grande. No sé si voy a verlo parado, pero las cosas van a estar mejor para Latinoamérica, que es el mundo nuevo. Pero tenemos que preocuparnos de nosotros: todos van a querer venir acá, porque tenemos lo más rico de todo, que es el agua. El nuevo oro.

¿Cómo ves el mundo en cuestión de redes sociales?

Estamos muy agresivos porque no nos conocemos. Ese es el tema. Primero conócete a ti mismo. Saber dónde está el amor, cómo tratar a la gente, lo que te gusta y, lo más importante, saber lo que no te gusta.

Volviendo a tu disco, ¿sacarás una segunda parte?

Quedaron algunos amigos y también mucha gente quiere escuchar otro tipo de canciones. Así que estamos pensando en hacerlo.

¿A quiénes te gustaría incluir en este nuevo disco?

Clapton (risas). Anoche soñé que le pedía que tocara conmigo y, por supuesto, me dijo que sí. Hay una persona con quien me gustaría cantar: Alejandro Sanz. Nada que ver con lo mío. Pero, por ejemplo, “Corazón Partío” me parece una canción perfecta. La letra y la melodía y todo lo que dice es muy bonito. Me gusta todo.

Grabarías con un músico peruano?

Me encantaría. Lo que necesito es conocer. Voy a buscar y que me busquen (risas).

¿Y sacarás otro disco con canciones nuevas?

Tengo un disco que iba a salir después de este. No sé si tendrá que esperar o salir primero.

Escuchamos a Aznar en tu disco, y muchos se preguntaron por qué no está Charly García...

Con Charly somos muy amigos, obviamente antes que con Pedro. Lo conozco muy bien, él me respeta mucho. Pero el hecho de reunirnos los tres significa Serú Girán y Moro no está. Y yo sin Moro no pienso hacer Serú. No está dentro de mis planes. Por más plata que me pongan adelante: no está Moro, no es Serú. Es como que toquen Los Beatles sin Ringo, sin John. No es lo mismo. Con Charly hemos hablado de grabar juntos. Ahora empezaron otra vez los simples. Con Pedro, también. Los tres ya no porque es Serú. Faltaría poner un baterista y dices Serú Girán y se acabó. Pero eso sería mentir, y yo no quiero.

En febrero, los tres tocaron en el Teatro Colón. ¿Ese momento no fue una manera de recordar a Moro?

De alguna manera sí. Me gusta que lo pienses así, pero no sé si los tres lo pensamos como lo dices. No sé si pensamos en eso. Recuerdo a Moro porque lo amo. Lo que vos decís es muy bueno. Pero Moro, si estuviera vivo, estaría ahí tocando con nosotros. Por otro lado, con Charly tenemos charlado quizás hacer un disco juntos, como Pedro hizo Tango con él. Lo que sí estamos de acuerdo es que lo de Serú no.

