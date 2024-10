Deyvi Franco, un arequipeño que creció en el distrito de Cerro Colorado, ha dedicado su vida al arte del circo. Con 42 años, de los cuales 26 los ha pasado como trapecista, ha recorrido escenarios en Europa y Latinoamérica, representando a Perú en festivales internacionales. Ahora, regresa a su tierra natal después de varios años para ser parte del espectáculo de La Tarumba, que se presentará por segunda vez en Arequipa.

Franco comenzó su carrera artística a los 9 años, influenciado por el circo que veía en televisión y por su afición a colgarse de los árboles en su casa. A los 16 años dejó Arequipa para dedicarse profesionalmente al trapecio, y desde entonces, su pasión lo ha llevado a presentarse en circos de Rusia, Francia, Italia y España. “Siempre quise ser trapecista desde que vi ese acto en televisión, y desde entonces no he dejado de perseguir mi sueño”, señala orgulloso.

Pese a sus múltiples giras, Deyvi mantiene un profundo vínculo con su ciudad y su familia. “Normalmente, no paro en Arequipa, vengo cada 4 o 5 años a ver a mi familia, y con este bonito espectáculo tengo una gira europea. Estoy orgulloso de estar aquí en Arequipa”, comenta emocionado. Este año, su regreso a la ciudad tiene un significado especial, ya que es parte del elenco de La Tarumba, un circo peruano con más de 40 años de historia.

Este es el segundo año que Deyvi colabora con La Tarumba. En 2022, formó parte del espectáculo en Lima y, tras esa experiencia, fue nuevamente seleccionado para la temporada de este año. “Estoy feliz de estar aquí, y por primera vez en Arequipa con La Tarumba. Es como estar en casa”, expresa. El espectáculo, titulado “Quereres”, promete emocionar al público con una mezcla de circo, teatro y música.

La gira de La Tarumba en Arequipa se llevará a cabo del 14 al 27 de octubre en Vallecito, y según Deyvi, será una oportunidad única para que los arequipeños disfruten de un espectáculo de calidad internacional. “El circo tiene una magia espectacular. No tenemos nacionalidad porque somos artistas, somos siempre una familia a nivel mundial”, reflexiona sobre el poder unificador del arte circense.

A pesar de su éxito, Franco muestra preocupación por la disminución de la asistencia a espectáculos culturales debido a la tecnología. “Siempre he pensado que la tecnología nos hace un bien, pero también nos hace un daño. Ya la gente no asiste a los teatros ni a los circos, y se pierde esa magia. Es importante no perder nuestras tradiciones”, sostiene. Para él, el circo y el teatro son esenciales para mantener viva la esencia cultural de un país.

El director general y artístico de La Tarumba, Fernando Zevallos Villalobos, destacó en una entrevista la importancia del circo como un espacio para la reflexión y el entretenimiento. “La Tarumba nace como un sueño infantil. No somos una empresa, somos una asociación cultural que trata de provocar emociones y reflexiones en cada espectáculo”, indicó Zevallos.

Franco, al igual que La Tarumba, comparte esa visión del circo como un arte que va más allá del entretenimiento. “Nosotros somos parte de una tradición, una familia que sigue unida por la magia del circo. Estoy orgulloso de representar a Arequipa y a Perú en cada espectáculo”, afirma con emoción.





