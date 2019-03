Eduardo Guerrero: "El flamenco es mi vida"

Síguenos en Facebook

Eduardo Guerrero empezó en el arte del flamenco desde muy pequeño, a los seis años, luego de mirar, detrás de una ventana, a los bailaores de una escuela que había en la casa de su abuela Dolores.

Su permanente curiosidad hizo que entrara al local y aprendiera los pasos de un baile lleno de fuerza y belleza, para convertirse en el prodigioso bailaor que no deja de sorprender al público con sus espectáculos.

Ahora, el artista español llegará por primera vez a Lima para presentar “Guerrero”, su última obra, que es un homenaje a la feminidad y una nueva exploración en este arte que se ha convertido en su vida.

Cuéntanos un poco sobre “Guerrero”. ¿Cómo nació este espectáculo y cuál es su propuesta?

“Guerrero” nace por la necesidad de contar mis sentimientos hacia las mujeres de mi vida, empezando por mi madre, que es una de las más importantes, puesto que ella me da la vida; mi abuela, la primera persona que me descubre el flamenco; mi maestra de baile, mis parejas, mis amigas. Al final he estado toda la vida rodeado de mujeres.

¿Cómo se puede homenajear a la feminidad a través del flamenco?

En este caso, son tres cantaoras el hilo conductor de la obra: Samara Montañez, Anabel Rivera y May Fernández. Ellas son las que consiguen sacar de mí la parte más flamenca y sentimental que existe en mi interior.

¿Cuánto tiempo te toma prepararte para este show?

Por suerte estamos continuamente trabajando, así que el espectáculo físicamente no es muy duro, pero sí mentalmente, porque el contenido que se cuenta es fuerte.

¿Qué conexiones se crean entre el público y tú con un espectáculo físico y musical como “Guerrero”?

El público participa desde el primer momento que ingresa en el teatro, puesto que ya estamos en la escena cuando ellos están entrado y poco a poco el espectáculo va creciendo en energía y la emoción de alegría del final de la obra.

Empezaste a bailar a los seis años y dices que tu abuela te acercó al flamenco. ¿Cómo se originó tu gusto por el flamenco?

Fue una casualidad. Mi abuela Dolores tenía justo abajo de su casa una escuela de baile que yo, cada vez que la visitaba, me quedaba pegado a la ventana viendo cómo bailaban. Hasta que un día le pido que quiero entrar para aprender a bailar. Ellos pensaban que no me gustaría. Sin embargo, en el momento de entrar llegué a descubrir el maravilloso mundo del arte, del cual nunca me he podido separar: es mi vida.

¿Alguien de tu familia se dedicó antes al flamenco?

No tengo a nadie que se dedique al arte en mi familia. Solamente soy yo.

¿Cómo te sientes al dar tu primer espectáculo en Lima?

Estoy muy ilusionado. En mi primera vez en Lima quiero que el público descubra mi forma de interpretar el flamenco, que se divierta, que sienta, pero sobre todo que sepan que vamos entregar toda nuestra alma para ellos.

PERFIL

Nació en Cádiz (España) en 1983. Desde 2003 forma parte de la compañía de Eva Yerbabuena, siendo una de las revelaciones del flamenco de los últimos tiempos.