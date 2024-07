La Educación Básica Alternativa en Piura abarca a personas mayores de 18 años, que no han podido terminar sus estudios y han dejado las aulas por asumir responsabilidades económicas, por falta de apoyo familiar, entre otros motivos.

Aquí los maestros se convierten en personas de apoyo para ellos, que los inspiran y motivan a alcanzar sus metas. Un trabajo digno de admirar, pues ellos ofrecen segundas oportunidades para transformar vidas a través de la educación alternativa.

“Brindar Educación Básica Alternativa tiene un significado muy profundo, donde los maestros se convierten en guías de muchas personas adultas o jóvenes que por diferentes motivos no pudieron culminar sus estudios en el sistema regular, nada es imposible, cuando uno se lo propone ”, nos dice Amaro Chumacero Calero, director del CEBA Ignacio Merino (Ex 21).

HISTORIAS

Asistimos a un día de clases para conversar con doña Deyfilia Yangua Chamba (57), llegó a estudiar al CEBA por una amiga que la llevó y es que ella quería conseguir un trabajo, pero siempre le pedían certificado de secundaría. “ Yo estudié en un pueblito en mi Ayabaca hasta el sexto de primaria, no continué por mi papá no quería ya que estudie, y ahora quiero terminar para estudiar una carrera corta. Les digo a todos los que no han concluido sus estudios que la educación es muy importante , nos ayuda a ser personas de bien”, nos dice.

Para don Eusebio Calle Córdova (68), la educación es importante para una persona, tiene 3 hijos que ya son profesionales. “Hice mis estudios primarios en Frías no había secundaria, pero aún así me desempañe como autoridad de mi pueblo como teniente gobernador, agente municipal, rondas campesinas, entre otras, ahora quiero culminar sus estudios secundarios e iniciar una carrera corta y de paso ocupar servir a mi pueblo”, sentencia.

Doña Emérita Julca (55), es natural de Jaén Cajamarca y su esposo de Piura, se vino a vivir acá y solo había culminado el 2do año de secundaria, “ saqué a mis dos hijos adelante que ahora son profesionales y tomé la decisión de retomar y culminar la secundaria, quiero estudiar diseño de modas y corte y confección, necesito tener mis certificado para poder trabajar en alguna empresas de diseño ”.

Una mujer con su niño en brazos acude también a recibir las clases los sábados y domingo. María Ramírez tiene 4 hijos y lleva en brazos a su último hijo, porque no tiene con quien dejarlo en casa. “Por motivos económicos dejé de estudiar, pero ahora me he propuesto terminar mi secundaria y seguir una carrera corta y ser útil en algo a la sociedad. “, dice.

ORGULLOSO

“La modalidad del CEBA les permite acogerse a un horario flexible para culminar su educación y poder integrarse al mundo laboral y académic o. Acá ofrecemos estudiar en forma presencial por las noches de lunes a viernes; semipresencial, sábados y domingos (dos grados por unos) y a distancia itinerante en La Obrilla, Ejidos de Huan y Ciudad de Dios”, sostiene el director.

Asimismo explica el orgullo sienten los maestros del CEBA. “C uando uno pasa por diferentes lugares da gusto encontrarnos con exalumnos emprendedores, policías, profesionales, personas de bien, creo que a cada maestro nos llena de alegría el haber contribuido a su desarrollo personal ”.

Cabe señalar que Amaro Chumacero, cumple 42 años al servicio del magisterio piurano y este año se jubila pero se va orgullos de haber aportado al bienestar y educación de las personas adultas. donde su CEBA ex 21 ha sido considerado como modelo de ejemplo para las demás.