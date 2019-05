Emilia Drago: "En mi carrera hay un antes y un después de Asu Mare"

Síguenos en Facebook

Actuar, bailar y cantar fueron sus pasiones desde muy joven. Aunque en un inicio no tenía la certeza de dedicarse a alguna de esas actividades de manera profesional, hoy la popular actriz Emilia Drago viene participando en diversos proyectos artísticos, alcanzando en cada uno de estos exitosos resultados, tales como su protagónico en la taquillera película Asu Mare y su triunfo en la primera temporada de El Gran Show.

¿Cuándo nace en ti el interés por la actuación?

A mí siempre me ha encantado participar en las actuaciones de colegio, pero recién cuando estaba en la secundaria comencé a ir a algunos castings. Hice un taller de verano y, a los 15 años, me llamaron para la telenovela Besos robados. No tenía muy claro en realidad si quería ser actriz o totalmente artista.

¿Existió alguna motivación en tu entorno familiar?

No (risas). En mi entorno familiar no, aunque mi mamá siempre ha sido una mujer muy alegre: todo el tiempo baila, es como una chispita. Entonces, ella es la que me da esa motivación todo el tiempo.

Has participado en teatro, televisión y cine. ¿Qué te ha generado mayor satisfacción?

No creo que pueda elegir. Todas tienen algo. Incluso haber estado en Asu Mare, las tres veces, ha sido distinto. Estar en el teatro, por otro lado, te llena el espíritu; el musical que estoy haciendo ahora, Todos vuelven, me llena el alma. La energía del público es totalmente diferente también. Lo que podría resaltar es que cuando me dicen que voy a actuar y bailar, para mí es la mejor combinación.

¿Consideras que en tu carrera hubo un cambio después de Asu Mare?

Claro que sí, después de la primera película sobre todo. Si bien antes era conocida por Habacilar y había participado en algunos proyectos, definitivamente en mi carrera hay un antes y un después de Asu Mare; incluso participé en El Gran Show.

¿Te gustaría hacer algún protagónico con tu esposo, Diego Lombardi?

Nos ha tocado trabajar juntos, pero muy poco. Las veces que ha pasado, lo hemos disfrutado mucho. Nos llevamos bien en ese sentido. Me ha dirigido un par de veces también y sí es agradable.

Escribiste el libro Cómo aprendí a quererme...

Fue un libro que disfrute hacer; es como ir hasta las profundidades de tu historia y entenderte. Fue una bonita experiencia.

¿Cuál fue tu principal objetivo?

Quería lograr que alguien se pueda identificar con lo que a mí me había pasado, darles herramientas que a mí me sirvieron para aprender a quererme. El tema es que cuando uno es joven, muchas veces no ha logrado tener una autoestima sólida; a raíz de eso, caemos en muchas cosas, como los amores tóxicos, un tema que es parte de mi libro.

¿Consideras que la labor del artista es realizar un trabajo de concientización?

Considero que sí. Nuestro papel como artistas es mover el corazón de las personas, lograr que piensen, además de que se diviertan; pero también que uno llegue a su casa y que piense en cómo aplicarlo en la vida. Ahora por las redes sociales, hay mucha gente que ve como ejemplo a los artistas; entonces tenemos una responsabilidad y hay que usarla para bien. Yo escogí ese camino.

¿Te interesa protagonizar algún papel en específico?

Siempre busco papeles que sean un reto para mí; inclusive ahora en la obra Todos vuelven interpreto a Patria, que es un papel totalmente distinto, en donde bailo y canto. Me gusta retarme.

¿De qué trata el musical Todos vuelven?

Es sobre la historia del Perú desde la Conquista hasta la Independencia, donde el público podrá refrescar su memoria con música peruana. Hay bailes desde festejo, marinera limeña, norteña, vals, etc. Lo bonito es que con esta obra uno puede reflexionar sobre nuestra identidad, sobre si somos realmente libres.

Datos

- En 2004, debutó, en la telenovela 'Besos robados'.

- En 2017, publicó el libro 'Cómo aprendí a quererme'.

Perfil

Emilia drago. Actriz peruana. Fue protagonista de la secuela Asu Mare. En el 2011, tuvo el papel de Paola Percovich en Al fondo hay sitio. En el 2013, participó en El Gran Show y logró el primer lugar.