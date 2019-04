Escritor Cristhian Briceño :“Me gusta que el lector sienta el golpe de mis cuentos”

Síguenos en Facebook

La sinceridad extrema, la naturaleza primitiva, la insensibilidad ante la muerte, las atrocidades cometidas por los celos enfermizos y otros delirios del ser humano son expuestos en las historias que Cristhian Briceño ha reunido en su libro de cuentos Todo es demasiado, publicado bajo el sello Emecé.

A través de sus once relatos, el escritor peruano nos muestra lo cotidiano y lo perturbador, sin ánimos de alentar la violencia.

¿Por qué casi todos los personajes de tus cuentos son crueles y tienen la mente perturbada? La crueldad en los cuentos, ese humor un poco negro, es algo deliberado. Me gusta que el lector sienta ese golpe, que le resulte gratificante y que se quede pensando en ellos, que los traten de modificar en sus cabezas y que cada uno comprenda lo que quiera. Hay cuentos bastante oscuros, políticamente incorrectos; pero la idea es confrontarlos con lo que en realidad pasa, sin que esto sea una apología a la violencia.

Tus personajes no se guardan nada, manifiestan lo que piensan y sienten sin importarles nada... En la ficción, uno puede hacer eso; uno puede ocultarse, decir lo que quiere decir a partir de sus personajes, sin que eso signifique que uno piense eso ni que esté a favor de algo. Uno nunca sabe cómo va a terminar su propio cuento.

El amor, la forma de concebir el amor y sus consecuencias también están presentes en estos relatos... Sí, el amor y, sobre todo, el desamor y la posibilidad del amor, que casi siempre es un hecho improbable. El amor no es eterno; es pasajero, periódico incluso. Trata mucho sobre las relaciones que pueden tener las personas, y cómo estas no llegan a concretarse y cómo terminan de una manera violenta y absurda.

La violencia atroz que se comete sobre todo por una infidelidad... La infidelidad, según el libro, como algo transgresor, algo que merece un castigo dentro del universo de los cuentos. Al final, saliendo de ese mundo oscuro, también es una forma de representar lo que sucede en lo cotidiano, lo que piensan todos, a pesar de que no lo dicen. Todos lo piensan y hacen lo que las personas (reales) harían pero en un nivel muy profundo de su psiquis. Es la conducta de la naturaleza humana más primitiva, de la que no está controlada por las conductas de la civilización.

El feminicidio, también en la realidad, ha llegado a extremos inimaginables... Sí, existe, solo que es más fuerte. En internet se encuentran muchos videos de cosas peores. El feminicidio es un tema controversial. Al final, se trata de exponer la situación y de hacerla lo más violenta, natural e ilógica posible para que uno se dé cuenta de que eso está mal y no debe hacerse.

La muerte de una persona no genera ningún tipo emoción en algunos de tus personajes... En el libro es un hecho que no conlleva ni a un duelo ni a una tristeza lógica; es más bien un evento que ocurre y luego las cosas siguen su curso. Volviendo a la inteligencia primitiva de los seres humanos, antes no se tenía conciencia del tiempo y la muerte no significaba nada. Más bien, cuando uno tiene conciencia del tiempo, se da cuenta de que hubo alguien que existió y con quien compartió cosas y, a partir de ahí, se genera esta sensación de pérdida, de ira, de dolor, de rabia, todas esas cosas que conlleva la muerte.

Hay un detalle: algunos de tus personajes masculinos se superponen a los femeninos... En algunos cuentos, los personajes femeninos sí están relegados, son subordinados de los personajes masculinos; incluso cuando están embarazadas, cuando tienen algún tipo de responsabilidad, sí, sufren. He querido representarlo de tal forma que el lector sienta que hay algo en la sociedad que no se ve bien.

