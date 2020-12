El próximo jueves 21 de enero se hará público el fallo de la nueva edición del Premio Alfaguara de novela, valorado internacionalmente como uno de los más importantes galardones literarios otorgados a una obra inédita escrita en español. Por primera vez, los participantes podían enviar sus originales tanto en formato físico como en formato digital, lo que ha provocado un récord de participación absoluto: se han recibido 2428 manuscritos, de los cuáles 1293 han sido remitidos desde España, 419 desde Argentina, 259 desde México, 187 desde Colombia, 74 desde Estados Unidos, 73 desde Chile, 88 desde Perú y 35 desde Uruguay.

Este año, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince preside un jurado compuesto por las también escritoras Irene Vallejo y Ana Merino, el periodista y escritor Xavi Ayén, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, el periodista y librero de Nollegiu, en Barcelona, Xavier Vidal, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz pero sin voto). El premio está dotado con 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.

Desde 1998, el jurado del Premio Alfaguara de novela ha estado presidido por Carlos Fuentes, Eduardo Mendoza, Alfredo Bryce Echenique, Antonio Muñoz Molina, Jorge Semprún, Luis Mateo Díez, José Saramago, José Manuel Caballero Bonald, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Luis Goytisolo, Manuel Vicent, Bernardo Atxaga, Rosa Montero, Manuel Rivas, Laura Restrepo, Javier Cercas, Carme Riera, Elena Poniatowska, Fernando Savater, Juan José Millás, Juan Villoro y, en esta edición, Héctor Abad Faciolince.

Libro de Santiago Roncagliolo gana importante premio internacional





PREMIADOS

Los premios Alfaguara han sido traducidos a numerosas lenguas y han obtenido las mejores críticas en el ámbito internacional, además de importantes galardones, lo que corrobora la calidad literaria de las obras ganadoras.

Así, Abril rojo, de Santiago Roncagliolo (Premio Alfaguara 2006), recibió en 2011 el Independent Foreign Fiction Prize; El viajero del siglo, de Andrés Neuman (Premio Alfaguara 2009), resultó galardonada en España con el Premio de la Crítica de narrativa castellana, y su edición anglosajona, publicada en Reino Unido por Pushkin Press, fue escogida por Financial Times, The Guardian y The Independent entre las mejores novelas de 2012. El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez (Premio Alfaguara 2011), obtuvo el Premio IMPAC Dublin 2014 y el Premio Gregor von Rezzori que se otorga a la mejor obra de narrativa extranjera traducida al italiano. Más allá del ámbito literario, la novela ganadora del Premio Alfaguara 1999, Son de Mar, del español Manuel Vicent, fue adaptada al cine por Bigas Luna en 2001, y el Premio Alfaguara de 2016, La noche de la Usina, del argentino Eduardo Sacheri, ha sido también llevada a la gran pantalla por el director Sebastián Borensztein con el título de La odisea de los giles.

El último Premio Alfaguara de novela, Salvar el fuego (2020), de Guillermo Arriaga, fue premiada, en palabras del jurado de pasada edición, por ser “una novela polifónica que narra con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo donde el amor y la redención aún son posibles. El autor se sirve tanto de una extraordinaria fuerza visual como de la recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr una obra de inquietante verosimilitud. Los distintos planos narrativos tienen como hilo conductor el cuerpo humano, motivo de celebración y expuesto a numerosos excesos”. La obra ha recibido una gran acogida por parte de los lectores y la crítica española y latinoamericana, y está siendo traducido en países como Holanda (Meridiaan Uitgevers), Alema­nia (Klett) e Italia (Giunti Editore).

El fallo del XXIV Premio Alfaguara de novela podrá seguirse en streaming desde la web de Alfaguara y en sus redes sociales