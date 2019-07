Faviola Lazo: "Mirco representa el reclamo de los niños que no tienen opciones de aprender" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Faviola Lazo es profesora de inicial y fue gracias a ello que tuvo la oportunidad de viajar a otros espacios donde conoció las carencias de la educación. En zonas alejadas donde los estudiantes deben caminar más de dos horas para recibir una mejor enseñanza y pese a todos los esfuerzo no tienen las mismas oportunidades que se merecen.

Fue a raíz de esta experiencia que Lazo se inspiró para escribir "Padre Rumi. El mirador del cielo" (Editorial SM, 2019), un cuento infantil que trata de "un niño que vive en un pueblo que se llama Padre Rumi y que con su papá se van a una loma para mirar al cielo, y levantando los brazos sienten que están tocando las estrellas", cuenta la docente.

El padre de Mirco, el niño y personaje principal, le habla siempre de las constelaciones de los incas, "porque gracias a las constelaciones y las enseñanzas que dejaron los incas pueden tener una mejor agricultura", explica.

Mirco, el niño

"Mirco es la representación de todos los niños que viven en comunidades tan alejadas y que no saben qué es un libro. Entonces Mirco es el reclamo de estos pequeños que no tienen opciones de estudiar o de ser mejores a través de la educación. Y a pesar de todo hay muchos niños que caminan dos o tres horas para llegar a los colegios y salir a adelante. Hay muchas personas que logran grandes cosas, pero no es la realidad de todos", comenta Faviola Lazo.