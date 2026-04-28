El 3er Festival de las Artes Cultura Conera se realizará los días 16 y 17 de mayo en el Parque de las Guitarras, en el distrito de Comas, consolidándose como uno de los eventos culturales gratuitos más importantes de Lima Norte.

La actividad reunirá a más de 100 artistas en dos jornadas que combinarán música en vivo, teatro, cine independiente, talleres y una feria creativa dirigida a visitantes de distintos distritos de la capital.

Según explicó José Rodríguez Chincha, fundador del Colectivo Cultura Conera, el festival busca visibilizar el talento artístico que surge en los barrios de Lima Norte.

“El barrio tiene su propia energía, sus códigos, y también tiene talento, organización y una escena que está creciendo fuerte. Queremos que la gente lo viva, no que se lo cuenten”, señaló.

Line-up incluye música, teatro, cine y feria creativa

La programación contempla diversas disciplinas artísticas y culturales que buscan conectar a públicos de distintas edades y estilos.

Entre las principales actividades destacan:

🎵 Música en vivo

Barrio Calavera

Warrior de Rapper School

Karolinativa

Old School Band

Presentaciones de rock, cumbia, hip hop, reggae y folklore

🎭 Artes escénicas

Entre las propuestas teatrales figura la obra “De cuando ‘El Flaco’ Martínez se fue al cielo”, que narra la historia de un chofer y su cobrador en una ruta de transporte urbano.

🎨 Feria creativa

El evento contará con más de 50 emprendimientos vinculados al diseño, ilustración y producción de fanzines.

🎬 Cine y talleres

También se proyectarán cortometrajes independientes y se dictarán talleres gratuitos abiertos al público de todas las edades.

Lanzarán escuela cultural y fortalecen identidad barrial

En esta tercera edición, el festival tendrá como lema “Descubriendo nuestras raíces” e incluirá el lanzamiento de la 1era Escuela de Gestores “Al Borde”, iniciativa que busca formar mediadores culturales en la zona.

Además, el evento forma parte de la Cartografía Cultural de Comas, impulsada con apoyo de Nodos Culturales y la UNESCO, y cuenta con el respaldo de los Estímulos Económicos para la Cultura del Ministerio de Cultura del Perú.

Los organizadores destacan que este tipo de iniciativas promueve el desarrollo cultural y fortalece el orgullo e identidad del barrio.