Lanzando dos nuevos videos para sus temas y preparando el material para un nuevo disco, esta banda quiere inculcar el buen rock en la juventud.

¿Por qué el nombre Motteros?

Motteros proviene de nuestra banda anterior llamada “Cuerdas y Cuerda Criminal”, con la que estuvimos desde el año 2000 hasta el 2024. Cambiamos de nombre por cuestiones internas y también para darle una nueva imagen a nuestro proyecto. “Motteros” es la fusión de dos palabras: “Moto” y “Mote”. Creemos que ambas palabras inspiran “comunidad y hermandad”. Cuando los moteros se reúnen, crean círculos de amistad y siempre mantienen un ideal de libertad. Esto también se refleja en las personas que comen “MOTE”. En nuestro pueblo, después de una jornada laboral en una chacra, nos juntamos en grupos y disfrutamos de una merienda deliciosa que es el mote. Fusionamos las dos letras, y por eso nos llamamos “Motteros” con doble T.

¿Cómo surgió la idea de llevar el rock a los colegios?

”Rock en el cole” es un proyecto que nos inspira mucho. ¿Quién no ha soñado con tener una banda de rock en su colegio y tocar de manera más íntima? Este proyecto comenzó hace varios años cuando empezamos a tocar en un par de colegios en Cusco. Nos dimos cuenta de que funcionaba muy bien. Al principio, teníamos miedo de que los alumnos no respondieran, pero luego nos dimos cuenta de que los escolares y colegiales eran un público muy activo en los conciertos. En nuestra última campaña en 2023, uno de los videos se volvió viral, alcanzando más de 2 millones de reproducciones en una semana. Como resultado, recibimos invitaciones de varios colegios fuera de Cusco, desde Cajamarca, Trujillo e Iquitos. En 2024, visitamos 50 colegios en el centro y sur del país, llevando alegría, música y un lema: “No al bullying y no al reguetón”.

¿De qué tratan las canciones “Luna Ancestral” y “Bésame bajo la lluvia”?

Ambas canciones ya están disponibles en las redes para escuchar. Finalmente, se acerca el estreno de dos de nuestras canciones más solicitadas. Fueron grabadas en la Ciudad de México, donde residimos durante 4 meses. “Luna ancestral” es una historia personal en la que hablo a la Luna y le pido que me cuente qué hace mi ex amor, por qué se alejó y qué ve ella que yo no. Por otro lado, “Bésame bajo la lluvia” fue inspirada por una fan de Motteros. Es una canción dedicada a alguien a quien amas profundamente, un amor puro y eterno. Ambos videoclips se lanzarán el 9 de julio y estarán disponibles en todas las plataformas.

¿Es difícil sacar adelante una banda de rock en el Perú?

Definitivamente es complicado. En nuestro país, no contamos con una industria musical sólida. La mayoría de los artistas somos independientes, y el Estado no aporta como en otros países de Latinoamérica. Las radios tampoco suelen difundir música de artistas nuevos. A pesar de esto, hay excelentes bandas peruanas que están creciendo, y se siente que la escena local y nacional está emergiendo, especialmente en el rock.

¿Cuál es su próximo trabajo discográfico?

Estamos produciendo nuestra tercera discografía con la colaboración de dos productores excepcionales. Será algo fresco y actual, con 5 canciones llenas de energía. Las letras serán más rebeldes, más “motteras”. Si todo va según lo planeado, el disco se lanzará en 2024, y habrá muchas sorpresas. Por ahora, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquennos como “Motteros” con doble T.





