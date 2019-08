Gioconda Belli: “Mi poesía es una celebración de la feminidad”

Síguenos en Facebook

“Las primeras líneas de un libro son fundamentales”, sentencia la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli. Quizá por eso su literatura y, principalmente, su poesía siguen ese camino y es reconocida como una de las mejores escritoras de Latinoamérica. Un fuego literario que se nutre de la pasión y la experiencia, basado -según aclara la autora- “en una profunda investigación sobre la condición humana”, que busca darle voz al mundo íntimo y público de las mujeres.

¿Es la poesía un medio para desprenderse de las emociones y los sentimientos?

Es un medio para comunicar, una necesidad. Sientes cómo se te llenan el alma y el cuerpo de un sentimiento, y uno tiene que hacer como una especie de catarsis. La catarsis es la poesía.

¿Cuál es su proceso de creación poética?

Hay dos partes: una es la explosión de la emoción y la otra es el trabajo. Es que no se hace poesía solo a través de expresar una emoción, sino que también se realiza todo un trabajo de permitir que las palabras transmitan la emoción con la mayor exactitud y con el menor uso de palabras.

¿Cómo se enlazan la narrativa y la poesía en toda su obra?

Son como dos instrumentos musicales. La poesía es más espontánea para mí, es más una fuerza de la naturaleza que me sale de adentro; y la narrativa es mucho más como una arquitectura, como que estoy planeando la construcción de un edificio. Me divierto mucho creando a los personajes, el mapa que se hace de la novela, qué va a pasar en la historia y el descubrimiento.

Su poesía es calificada como erótica...

Mi poesía es una celebración de la feminidad, por eso es considerada erótica. En realidad, más que erótica, es muy sensual y muy celebratoria de todas las funciones del cuerpo de la mujer.

¿Cómo ve el papel de la mujer en la literatura de hoy?

Tiene mucho tiempo de estar alcanzando niveles de gran excelencia que no se reconocen con la debida magnitud. Hoy las mujeres tenemos una presencia y una calidad bien grande dentro del panorama de la literatura en Latinoamérica. Estamos empeñadas en lograr que se nos reconozca. Existen muchísimas mujeres escritoras de enorme calidad, y no hay derecho de que todavía se nos siga tratando como añadido o para llenar una cuota.

Como lo sucedido en la Feria Internacional de Lima (FIL)...

Esos nueve hombres que estaban en la inauguración de la FIL, aquí en Lima, me pareció triste. La mujer es un elemento importantísimo en la cultura.

Aún así, decidió participar en el evento...

Sí, porque yo creo que todo esto es un proceso que toma tiempo y que es más importante luchar desde adentro; ya que los hombres tampoco son conscientes del sentido de dominación que han tenido toda la vida. Sin embargo, creo que la gente más joven tiene otra noción de la igualdad... Eso espero.

¿Cuán fundamental es que la literatura tenga un contenido social-político?

Alguien como yo, que ha vivido en una situación política muy intensa y que ha participado en una revolución, es lógico que proyecte dentro de mi escritura mi propia experiencia vital. No se le puede pedir a toda la gente que escriba sobre una experiencia que no conoce, aunque algunos sí lo hacen. Recuerdo un libro de un norteamericano que se llama Imaginando Argentina y el hombre nunca había estado en Argentina. Entonces, la imaginación también tiene que ver con empatía: se puede escribir sobre un tema porque sienten el dolor, aunque no lo vivan.

¿Qué está leyendo actualmente?

Me ha fascinado la obra de Claudia Piñeiro que se llama Elena sabe; también he leído a Carla Guelfenbein, su libro La estación de las mujeres; además a Gonzalo Celorio, Tres lindas cubanas; y La montaña mágica, de Thomas Mann. Leo clásicos, pero últimamente leo mucho de la literatura que se está escribiendo ahora.

Su compromiso con la situación política de Nicaragua es constante...

Hemos vivido un año terrible en Nicaragua, una represión tal que parece que estamos en una dictadura como la de (Augusto) Pinochet y (Rafael) Videla. Murieron 325 personas, la mayoría estudiantes, el año pasado. Tenemos cientos de presos, heridos. Es una situación horrible la que estamos viviendo.