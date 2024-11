Una confesión de su madre adoptiva que sufría de alzheimer, una tarde de marzo del 2017 y en un restaurante de Lima, llevó a la economista Fabiola Hablützel a indagar sus verdaderos orígenes en Chile, así como en Argentina, experiencias que hoy se plasman en su libro “La hermana del medio”.

La escritora relata cómo aquella tarde, su madre confesó un secreto que venía sospechando desde hace años; “¿pero me vas a seguir queriendo?”, fue la pregunta que le hizo. La respuesta de Fabiola fue clara: “claro, mamá”. Así empieza una larga historia que la llevó a pasar de ser hija única a tener 10 hermanos, siendo ella, curiosamente, la del medio.

“Si ella hubiera estado bien, le hubiera dicho más (…) claro que quería saber, pero no se lo dije a ella”, cuenta la escritora. Las sospechas empezaban a encajar y aquellas respuestas evasivas a las dudas de donde estaban sus fotos de sus primeros meses de vida, comenzaron a tener sentido. Tras recibir esta noticia, aquel mismo día empezó su investigación iniciando con su tía, quien le revelaría su origen chileno.

“¡¿Qué?! ¿No soy peruana? No puede ser, yo me siento superperuana”, recuerda con nostalgia el momento en el que le indicaron que su adopción se realizó en Chile en 1970. Pese a que por sus venas recorre sangre chilena, Fabiola Hablützel se siente orgullosa de ser peruana.

“Lo que más curiosidad me daba era, aquí me habían adoptado al año y medio, entonces ese huevo de tiempo me torturaba (…) mi interés era llenar ese hueco de mi vida que no sabía cómo había sido”, manifestó. Durante sus primeras indagaciones, descubrió que se exportaron entre 50 mil a 70 mil niños en Chile en aquellos años.

En los días venideros, por noviembre un periodista chileno se puso en contacto con ella para apoyarla; sólo pasó un día y recibió un mensaje de una de sus hermanas por madre, conociendo así a su familia materna, descubriendo que tenía cinco hermanos menores y que su madre biológica falleció años antes.

Es así que se enteró de que había dado a luz con solo 18 años de edad, por lo que decidió darla en adopción un 31 de diciembre en Chile. En tanto, la búsqueda de su origen paterno la llevó hasta Argentina, gracias a una prueba de ADN, conociendo que sus cinco hermanos, por parte de su padre, son mayores.

Fabiola muestra con orgullo el libro en el que relata esta experiencia, pero sobre todo sostiene dos fotos, una con su madre biológica de agosto de 1969 cuando cumplió 1 año de vida y que le fue entregada por su familia materna. Atrás del retrato se lee su nombre de pila ‘Eli’, diminutivo para Eliana, su nombre original. La otra vista es una de su familia adoptiva en febrero de 1970 en Lima, una vez fue adoptada.

Actualmente, ella junto a otras 25 personas que comparten experiencias similares y que fueron adoptadas por familias peruanas, forman parte de una organización en la que se ayudan a nuevos descubrimientos. Estas experiencias fueron compartidas durante el primer día del Hay Festival, en su exposición en la Universidad Continental.





